Háború ide, pénzügyi válság oda, a leggazdagabbak vagyona sem Magyarországon, sem a világon máshol nem csökken az idén - állítja a Blochamps Capital. A tanácsadó cég becslése szerint 2022-ben a száz leggazdagabb magyar vagyona a tavalyi 5300 milliárd forintról az idén 6100 milliárdra hízhat, a privátbankok ügyfélkörének kezelt vagyona pedig 7300 milliárdról 8 ezer milliárdra gyarapodhat. Ez 9,6 százalékos növekedés, vagyis a tanácsadó cég úgy kalkulál, hogy a szupergazdag magyarok megtakarításainak növekedése lépést tarthat az idén a magas inflációval.

"A történelemben példátlan mind a jelenlegi leggazdagabbak aktuális vagyonának mérete, mind pedig a vagyonfelhalmozásuk elsöprő dinamikája" - mondja Karagich István, a Blochamps ügyvezető igazgatója. A vagyonkoncentráció egyre nagyobb nemzetközi és hazai fronton is, és folyamatosan nő, vagyis a vagyonos rétegek gazdagszanak a leggyorsabban tovább. Megnézték, hogy 1995 óta hogyan változott a különböző helyzetű rétegek vagyona. A felső 1 százalék vagyona azóta 19-szer annyit nőtt, mint az alsó 50 százaléké. Az emberiség szegényebbik fele is gyarapodott ugyan, de csak évente 3-4 százalékkal, miközben a felső 1 százaléknál ennél jóval nagyobb volt a növekedés az elmúlt 25 évben. A leggazdagabb 500 ember vagyona évente 7, a leggazdagabb 50-é pedig 10 százaléknál is nagyobb mértékben gyarapodott.

Most például a Egyesült Államokban a társadalom legfelső 1 százalékánál van a teljes amerikai magánvagyon 32 százaléka.

"A globálisan egyre szélesebbre nyíló vagyoni olló történelmi egyenlőtlenséget jelez előre, ahol a világ szupergazdagai nemzetállam nagyságú vagyonok felett döntenek. Ez a fajta társadalmi egyenlőtlenség további megosztottsághoz és veszélyes párhuzamos társadalmi normákhoz vezet hosszú távon" - figyelmeztet Karagich.

Magyarországon is szélesre nyílt az olló

Magyarországon is a felső rétegek vagyona nő a leggyorsabban, és ez 2010 óta még inkább szembetűnő. A társadalom felső vagyondeciliseinek 2010 óta látható dinamikus vagyonosodása ellenére azonban a hazai háztartások pénzügyi tudatossága alig változott, a készpénzben, folyószámlán és lekötött betétben álló vagyonhányad együttes mértéke egy évtized alatt az összes klasszikus pénzügyi vagyonon belül 49 százalékról 47 százalékosra csökkent csupán.

A vagyonszegmensek felső ötödének nettó vagyonból való részesedése 2014 óta 75 százalék fölött jár, és az olyan pénzügyi eszközök esetében, mint az állampapírok, kötvények és részvények a felső 20 százalék kezében koncentrálódik a vagyon 95 százaléka.

A társadalom egésze láthatóan jóval nagyobb vagyon felett rendelkezik most, mint 10 éve.

A magyar lakosság nettó pénzügyi vagyona újabb történelmi csúcsot döntött, 2022 január 1-re meghaladta a 62 400 milliárd forintot. Intenzív eladósodás mellett a 12 hónappal korábbi 68 158 milliárd forintról 75 848 milliárdra nőtt a háztartások bruttó vagyona. Az eladósodás viszont sokkal nagyobb mértékben érintheti a szegényebb rétegeket, mint a vagyonosabbakat.

Elgondolkodtató, hogy az emelkedő kamatkörnyezet és az infláció dacára a lakosság banki betétállományának és készpénztulajdonának együttes összege 1 év alatt 14 824 milliárdról 16 883 milliárd forintra duzzadt. Ugyanakkor biztató, hogy a lakosság már 9179 milliárd forinttal finanszírozza a költségvetést hosszú lejáratú állampapírok birtoklásával, ez az eszközosztály 2010-ben még alig 969 milliárd forint háztartási megtakarítást vonzott. 2017 és 2020 között a háztartások nettó vagyona, miközben a három év alatt az infláció összesen 10 százalék körül alakult, együttesen 42 százalékkal növekedett, sőt a dinamika annyira intenzív, hogy 2014-hez képest például a teljes társadalom átlagvagyonának a mértéke megduplázódott.

Az átlag azonban nem az átlagosat jelenti ebben az esetben. Az alsóbb rétegeknél sokkal lassabb a növekedés, mint a magas jövedelmű, vagyonos szegmensben, pláne a szupergazdagok körében. Ezt támasztja alá, hogy az elmúlt 5 évben több, mint 70 százalékkal nőtt a hazai privátbankok által kezelt vagyon, miközben a számlák száma csaknem 10 százalékkal csökkent.

A teljes magyarországi lakossági megtakarítás 9 százaléka az elit 1 ezreléknél összpontosul, ez a szűk kör a teljes lakossági bankszámla- és értékpapír-megtakarítások 10 százaléka fölött rendelkezik.

A felső réteg olyan mértékben elszakadt az átlagtól, hogy 2020 végén a 10., vagyis a leggazdagabb és a 9., vagyis a második leggazdagabb háztartási vagyondecilis közötti vagyoni különbség lényegesen nagyobb volt, mint a 9. és az 1. legszegényebb tized közötti: a felső tíz százaléknak kétszer akkora a vagyona, mint az őket követő tizednek.

Mit kezdenek a gazdagok a pénzükkel a háborúban?

A diverzifikáció felértékelődik a turbulens időkben - mondják a szakértők. Magyarországon az egyik nyertese a háborús konfliktusnak a Bank Gutmann, amelynél általában akkor ugrik nagyot a kezelt ügyfélvagyon, amikor nagy baj van a világban (pld. 2008-2010 között 9 milliárd euróról 44 százalékkal 13 milliárdra emelkedett a kezelt magánvagyon.)

"Amikor minden rendben van, akkor a „ki tud nagyobbat mondani” játék zajlik az ügyfélakvizíció, a befektetések során, az egyébként természetesnek mondható emberi mohóságra és extrém hozaméhségre alapoznak - mondja Varga Szabolcs, a Bank Gutmann ügyvezetője. Ebben a versenyben ők nem tudnak és nem is akarnak részt venni, hiszen mindig jön egy hullám, egy turbulencia, és a problémás időszakokban felértékelődik a Bank Gutmann befektetési értékrendje.

Az ukrán háború és a Sberbank csődje óta is megszaporodtak a privátbanknál a megkeresések. Olyan kérdésekkel fordulnak a befektetési szakértőkhöz az ügyfelek, hogyan lehet például biztonságban tudni az operatív cég működéséhez szükséges pénzállományt. A vagyonvédelem jogi struktúrái-, a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok, külföldi trust-ok iránt is megnőtt az érdeklődés, amióta kirobbant a háború.