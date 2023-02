Az inflációs várakozások globális enyhülése nyomán felfelé törtek ki a világ vezető tőzsdeindexei az elmúlt napokban. Az S&P-500-as amerikai részvényindex fontos ellenállási szintet tört át akárcsak a német DAX index amely így ismét emelkedő trendben került és immár alig öt százalékkal marad el értéke az Ukrajna Oroszország elleni támadását megelőzően mindenkori csúcsától.

A BUX index ha vérszegényen is, az elmúlt hetekben bekapcsolódott a javuló nemzetközi hangulatba, sőt forintban számolt értéke az októberi mélypontokhoz képest masszív nyereséget tud felmutatni, jelenleg is jó 8000 ponttal jár magasabban, mint akkor. Ugyanakkor ha a többi nagy tőzsdéhez képesti relatív teljesítményét nézzük, akkor a kép eléggé lehangoló maradt.

A BUX euróban számolt értékének relatív ereje (RS) a DAX indexszel szemben nem tudod kitörni a tavaly tavasszal kialakult csökkenő trendjéből. Ennek azért van jelentősége mert a technikai elemzés a relatív mutatót – amely két termék árának egyszerű hányadosából adódik – arra használja, hogy meg tudja tippelni, e két termék ára a jövőben vajon hogyan alakul egymáshoz képest. A relatív erő mutató pontosan ugyanúgy működik, mint a többi árfolyamgrafikon, azaz a hüvelykujj szabály szerint a grafikonon uralkodó trend folytatódására kell felkészülni mindaddig, amíg egyértelmű trendfordító jelzés nem érkezik.

Maradt az alulteljesítés középtávon Kép: Napi.hu

Márpedig ilyen jelzés egyelőre nem érkezett. A két index euróban számolt értékének hányadosa jelenleg 0,76 körül jár miközben valamivel 0,8 fölött egy komoly ellenállás várja. De még ha ezt az ellenállás tehát is törné a relatív erő mutató, akkor is megmaradna a csökkenő trend. Ez azt jelenti, hogy középtávon a BUX index alulteljesítésére kell felkészülni a német DAX indexszel szemben. Sajnos a Budapesti Értéktőzsde történetében volt már egy-két olyan időszak, amikor a magyar piac alulteljesítő maradt. Az egyik ilyen 2010 májusától 2015 elejéig tartott. Akkora magyar részvényindex még forintban számolva is negyven százalékkal csökkent, miközben a német DAX euróban számolva közel megduplázta értékét.

Volt már hosszú alulteljesítő időszak Kép: Napi.hu



A fejlett tőzsdéken, mint például az amerikai vagy akár a német is, ráadásul a vezető tőzsdemutatók általában elég jól mutatnak valós képet a gazdaság pillanatnyi állapotáról. Az indexek emelkedése rendszerint a gazdaság erősségét jelzi, míg zuhanásuk komoly gondokra utal. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cégek ugyan nem adják akkora hányadát a magyar gazdaságnak, mint például az amerikai tőzsdei cégek az ottaninak. Ennek ellenére az idő többségében a tőzsdei árak alakulása elég jól tudja mérni a magyar gazdaság folyamatait, illetve a róluk alkotott befektetői elképzeléseket. Emiatt azokban az időszakokban, amikor a BUX index alulteljesítővé válik, rendszerint a magyar gazdaság is alulteljesítő a világgazdasággal, illetve a fejlett gazdaságokkal szemben. Az eddig bemutatott relatív teljesítmény alapján most is egy ilyen időszakot élünk át. Ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon hazai részvénypiacnak első körben legalább tíz százalékkal felül kéne teljesítenie a németet.