Az európai részvénypiac jó négy hónapon keresztül folyamatosan felülteljesítette az amerikait, ez a leghosszabb ilyen sikerszéria a kontinens részvényeitől 2012 óta - írja összefoglaló elemzésében a Bloomberg. Ennek ellenére az olyan nagy befektetési bankok stratégiái, mint a Goldman Sachs, a Deutsche Bank és a JP Morgan Asset Management továbbra is kitartanak amellett, hogy az európai részvények erős értéket képviselnek és az európai cégek erős eredményei bőségesen ellensúlyozzák a recessziós kockázatokat illetve a magasabb hitelezési költségeket.

Az európai részvények még mindig olcsók és emiatt egy legalább további 5 százalékos felértékelődésükre számítunk - mondta Maximilian Uleer, a Deustche Bank Research szenior stratégája. Szerinte a kontinens cégei még tartogatnak pozitív meglepetéseket, elsősorban amiatt, mivel láthatóan jól meg tudták lovagolni az erősebb kínai gazdasági növekedés kínálta lehetőségeket.

Nyerő szériában az európai cégek

Vannak arra utaló jelek amelyek alátámasztani látszanak a stratéga véleményét. A lezárások utáni újranyitásban például jelentősen megnőtt a kereslet a luxuscikkek iránt Kínában és ennek köszönhetően az LVMH ezen a héten a vártnál sokkal erősebb negyedéves számokat közölt. A jelentésre adott pozitív árfolyamreakció a céget 10 legértékesebb európai cég közé repítette. De nemrég közölt négy másik nagy európai vállalat is a korábbinál sokkal optimistább eredmény előrejelzéseket. Így tett a Novo Nordisk, a BASF, a Volvo és a Hermes is. Persze a kínai újranyitással kapcsolatos spekulációk már egy ideje jelen vannak a piacon, sőt januárban talán a jelenleginél még több befektető volt arról meggyőződve, hogy az európai cégek nagyot tudnak szakítani ezen.

Ugyanakkor az európai gazdaságnak megvannak a gyengeségei is. Az európai részvénypiacon elég nagy a súlya a gazdasági ciklusokra érzékenyebb cégeknek. Ezeknek nem tesz jót, hogy a korábbiaknál alacsonyabb növekedés várható az eurózónában. Az IMF nemrég 3,5 százalékról 0,8 százalékra csökkentette az eurózóna idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

Ráadásul a brit jegybank és az EKB is jelenleg még a kamatemelési ciklus közepén tart, miközben az Egyesült Államokban már ennek a végét találgatják a befektetők. Ez újabb gondot okozhat a későbbiekben az európai és a brit cégeknek. Nevezetesen azt, hogy az euró és a font is erősödő pályára állt az emelkedő kamatok miatt, ami kedvezőtlenül hathat régió cégeinek export bevételeire. Valószínűleg pont ezek miatt volt az tapasztalható márciusban hogy a Europe Stoxx 600-as részvényindex átmenetileg ismét lemaradt az amerikai S&P 500-as részvényindex mögött. Eközben első ízben október óta az elmúlt öt hétben a EPFR Global adatai szerint a befektetők mintegy egymilliárd dollárnyi tőkét vontak ki az európai részvénypiacról, miközben mintegy 5 milliárd dollárnyi új tőke érkezett az amerikai tőzsdékre.

Nem fordult még meg a trend

Ennek ellenére még mindig nem lehet arról beszélni, hogy teljesen megfordult volna az európai részvényeket támogató trend. Áprilisban eddig a Stoxx 600 ismét felülteljesítette amerikai társát és négyhetes emelkedő szériát produkált. A luxuscikkeket gyártó cégek részvényei a francia CAC40 indexet rekordmagasságban repítette.

A Bank of America stratégája, Michael Hartnett szerint a befektetőket a következő hetekben ismét élénken fogja foglalkoztatni az amerikai gazdaság esetlegesen recesszióba süllyedésének a kérdésre. Ez oda vezethet, hogy a drága amerikai technológiai részvények felől a külföldi európai részvények irányába indulhat meg ismét a tőke áramlása.

A Citigroup elemzői arra hívják fel a figyelmet, hogy a mostani gyorsjelentési szezonban az európai részvénypiac szinte az egyetlen olyan globális régió, ahol a befektetőknek nem az eredmény-előrejelzések lefelé módosításaival kell szembesülniük. Sőt az általuk vizsgált cégek 12 százalékánál már a profitokra vonatkozó várakozások felfelé korrekcióját lehetett tapasztalni.

Mindezt úgy, hogy ez igazán nem tükröződött még a részvényárakban. A megkérdezett elemzők egy jó része úgy látja, hogy az európai rázvények még mindig indokolatlanul olcsók.

A Stoxx 600-as részvényindex átlagos előretekintő P/E (árfolyam/nyereség) hányadosa jelenleg 13,4. Ez jelentősen alulmúlja annak húszéves átlagát, de mintegy 30 százalékos, rekordnagyságú diszkontot jelent az S&P 500-as index hasonló mutatójához képest is.

Már a nagy európai cégek is vonzóbbak

Eközben ráadásul az is lehetséges, hogy szép lassan elavulttá válik az a nézet, amely szerint az európai tőzsdék csak a hagyományos gazdaság cégeit reprezentálják. Peter Oppenheimer, a Goldman Sachs vezető globális részvénystratégája szerint a Stoxx 600-as részvényindex struktúrája is szép lassan változóban van, jóllehet még mindig nem szerepelnek benne olyan nagy súllyal az olyan ágazatok képviselői mint a szoftver gyártás a szociális média vagy a streaming szolgáltatók. Két évtizeddel ezelőtt a 10 legértékesebb európai cég listáját a telekom társaságok és az energetikai cégek domináltak.

Mostanra azonban már helyet kért magának ott a luxus cikkeket gyártó LVMH és a Hermes, de mellette ott szerepel az élelmiszeripart képviselő Nestlé a chpgyártó ASML, vagy a Novo Nordisk gyógyszeripari társaság. Mostanra az ilyen jelentős nemzetközi bevételekkel rendelkező cégek, amelyek árazási ereje saját piacokon elég nagy, legalább a negyedét adják az európai részvénypiaci kapitalizációnak.

Karen Ward a JP Morgan Asset Management szakértője szerint a befektetőknek nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az Európai Unió 800 milliárd eurós újjáépítési programját sem, amely már most is jelentős támogatást nyújt a régió gazdaságainak. Szerinte a részvénypiaci befektetők még mindig nem realizálták, hogy Európa visszanyerte vonzerejét.