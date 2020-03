Globális jegybanki fellépés: ez így kevés lesz

Bár a hétvégén a globális jegybankoktól összehangolt és agresszív lépéseket láttunk, a bejelentések nem nyugtatták meg a piacokat, a tartós fordulathoz összehangolt fiskális lépésekre is szükség lenne - véli Trippon Mariann, a CIB Bank Zrt. vezető elemzője.

Pénteken átmenetileg stabilizálódtak a piacok, de hétvégén újra eluralkodott a pánik a vírus terjedését és a terjedést lassító drasztikus intézkedéseket (gyakorlatilag egyre több országban áll le szinte teljesen az élet) látva.

Az óriási bizonytalanságot jól jelzi, hogy a Fed bejelentette, hogy június 30-ig felfüggeszti makrogazdasági előrejelzéseinek publikálását.

A hétvégén a globális jegybankoktól összehangolt és nagyon agresszív lépéseket láttunk, a sort a Fed vezette. A bejelentések úgy tűnik, nem nyugtatták meg a piacokat, ahhoz, hogy tartós fordulat következzen be a hangulatban egyrészt összehangolt fiskális lépésekre is szükség lenne, de legfőképpen azt kellene látni, hogy a járvány kontroll alá került, az utóbbi viszont rövid időn belül valószínűleg nem következik be - kommentálta a fejleményeket Trippon Mariann, a CIB Bank Zrt. vezető elemzője.

A hét piaci mozgásai teljesen kiszámíthatatlanok, óriási volatilitás, csapkodás várható a következő napokban is.

A Fed vasárnap éjjel bejelentett legfontosabb intézkedései:

Újabb 100 bázisponttal gyakorlatilag 0 százalékra vágta a kamatot.

A nagy jegybankokkal swap vonalat hozott létre, hogy biztosítsa a dollár likviditást a globális rendszerben, a meglévő vonalak kamatát csökkentette.

Nyílt végű, 700 milliárd dolláros QE programot indított.

Csökkentette a diszkont ablak kamatát.

Ösztönzi a bankokat hogy használják fel likviditási és tőkepuffereiket hitelezésre.

A Fed gyakorlatilag Mario Draghi volt ECB-elnök korábbi szavaival élve, megígérte, hogy megtesz bármit (whatever it takes), hogy segítse a pénzügyi piacokat, vállalatokat cégeket. A tegnap (március 15-én) bejelentett intézkedéseket a 2008-as válságban már bevetette, kipróbált eszközökről van szó, a nagy kérdés azonban az, hogy egy olyan helyzetben, amikor nem gazdasági és pénzügyi krízissel állunk szembe, hanem egy közegészségügyi válsággal, mennyire hatásosak rövid távon.

Az amerikai jegybank tarsolyában még vannak eszközök a 2008-as válság alatt alkalmazottak közül, amit a későbbiekben be tud vetni. Az elsődleges cél most az, hogy a gazdaságnak, háztartásoknak, vállalatoknak biztosítsák a szükséges likviditást - véli az elemző.