Sok olyan árupiaci folyamat indul el földrajzilag nagyon távoli helyeken, amelyekről nem gondolnánk, hogy hatása van a mindennapi életünkre. Ha Brazíliában fagy, akkor a sarki közértben is drágul a kávé, ha pedig leáll egy rézbánya Ausztráliában, akkor az építkezésektől a konzerv élelmiszerekig mindent elérhet a hatás. Máskor egészen közeli események is közvetlen hatás nélkül maradnak: ha például leáll a világ egyik legnagyobb olajkútja, még kezelhetők a következmények. A Napi.hu Podcastjei között a most induló Globalopoly sorozatban az ilyen globalizációs összefüggéseket vizsgáljuk meg.

Elsőként arra kerestük a választ, hogy milyen hatással lehet a chiphiány, az ESG-láz – az angol Environmental, Social és Governance szavak rövidítése –. vagy éppen a gyorsuló infláció, vagy éppenséggel az arra adott globális jegybanki válaszok a nemesfémek árfolyamára. Mind az arany, de főként az ezüst az iparban is használt fémek.

Az ezüstöt a napelemek, az 5G-s chipek vagy egyszerűbb áramkörök gyártásához is nagy mennyiségben használják. Most viszont a chipgyártás folyamatos bővülésére számítanak a piacokon: a becslések szerint 10-15 százalék közötti lehet a kibocsátás növekedése. Vajon hogyan hat ez az ezüst árfolyamára? Érdemes most eladni a családi étkészletet?

A The Silver Institute jelentése szerint az ezüst iránti kereslet kilátásai 2022-re rendkívül ígéretesek, mivel az előrejelzések szerint a globális ezüstkereslet 2022-ben rekordmagasra, 1,112 milliárd unciára emelkedik majd. A növekedést pont az ipar rekordszintű kereslete hajthatja majd, amely az előrejelzések szerint 5 százalékkal javul, mivel az ezüst felhasználása mind a hagyományos, mind a kritikus zöld technológiákban bővül.

A fizikai ezüstbefektetési kereslet (amely ezüstrúd- és rúdérme-vásárlásokból áll) az előrejelzések szerint 13 százalékkal ugrik meg 2022-ben, 7 éves csúcsot elérve. Az ezüst ékszerekben és ezüsttárgyakban való felhasználása 2022-ben várhatóan szintén erősödik, 11 százalékkal, illetve 21 százalékkal.

Juhász Kristóf, a Conclude Befektetési Zrt. értékesítési vezetője volt a témában most a partnerünk, aki bemutatta: mi is az a környezetbarát aranybányászás, és hogy miért valószínű, hogy az arany ára akkor sem csökken majd, ha az amerikai kvázi jegybank (Fed) kamatemelésbe kezd az infláció miatt.

De szóba került, hogy a bányászat mesterséges visszafogása lehetséges-e az aranypiacon, valamint hogy mi is hajtja most a befektetői keresletet.