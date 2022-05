Május 26-án a Gloster Infokommunikációs Nyrt. többségi tulajdont szerzett egy nemzetközi piacon jelen lévő szoftverfejlesztő társaságban, a Family Finances Kft.-ben (a továbbiakban: ff.next, társaság). Az akvizíciónak köszönhetően egy gyorsan növekvő, fintech fejlesztésekben tapasztalt, szakmailag magas színvonalú, innovatív 25 fős fiatal csapattal erősödik a cégcsoport – közölte a társaság csütörtökön.

A felvásárlás után az ügyvezetést továbbra is Muck Iván látja el, amely több mint 10 pénzintézet és 20 szektorban tevékenykedő vállalat számára tervezett és implementált design vezérelt digitális pénzügyi megoldásokat Szingapúrtól, a DACH-régión át, Ausztráliától a Közel-Keleten át az Egyesült Királyságig.

Kapcsolódó Milliárdokért vesz mobiltelefonokat az állam

A vállalat működésének 5 éve alatt az ff.next csapata többek között dolgozott Közép-Európa 3 vezető pénzintézetének mobilbanki alkalmazásának újratervezésén, mikrobefektetési alkalmazás fejlesztésén. Ügyfelei többek között az Intesa Sanpaolo S.p.A. (a CIB bank olasz tulajdonosa), az OTP Bank Nyrt., az MKB Bank Nyrt. és az ismert hazai fintech cég, a Barion is – ismertették a bejelentést.

Az akvizíció során a Gloster az ff.next korábbi pénzügyi befektetőinek (Széchenyi Alapok Zrt., MKB Fintech Lab, és az Oszkó Péterről ismert OXO Labs) részesedését teljes egészében kivásárolta, és a társaság egyedüli szakmai befektetőjévé vált.

Az ügylet a Gloster 2025-ös stratégiájának részeként jött létre, melyben nagy növekedés előtt álló felhős és szoftverfejlesztő cégek akvizícióján túl a 2021-es pénzügyi eredmények négyszerezését tűzte ki célként a Gloster.

Jelentősen csökkenti az integrációs kockázatokat, hogy az ff.next több mint 8 hónapja stabil beszállítója a Gloster Csoportnak és csapatuk már hónapok óta közös budapesti fejlesztőközpontban dolgozik a társaság másik nemzetközi szoftverfejlesztő társaságával, a Minero IT Hungary Kft. szakembereivel.

Az akvizíciót követően a Gloster Infokommunikációs Nyrt. és leányvállalatai együttesen immár 140 helyett 165 munkatárssal, több mint 290 havidíjas és több mint 670 rendszeresen vásárló vállalati ügyfelet szolgálnak ki. Az ff.next és a Gloster Csoport összesített (nem konszolidált) árbevétele 2021-ben 5.210 millió forint volt 885,6 millió forint EBITDA mellett. Az aláírás napján a két társaság együttesen több mint 1200 millió forint 2022-ben teljesíthető rendelésállománnyal rendelkezik.

A mostani a Gloster hetedik akvizíciója, korábban megvásárolták az Euroway Networking Kft. 51 százalékát (2020-ban a maradék 49 százalékos részesedést is), a TMSI Kft. 100 százalékos tulajdonrészét, a Cableline Technologies Kft.-t, tavalyelőtt a Macrogate IP Systems Kft. teljes tulajdonrészét vásárolta meg cég. De felvásárolták a Kingsol Informatikai Zrt.-t, a Minero IT Hungary Kft.-t is.