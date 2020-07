Gyatra lett a hét vége Budapesten

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 190,80 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel, 35 589,60 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 7,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Kababik József, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője szerint eléggé eseménytelen volt a nap. A magyar piac alulteljesítő volt az európai tőzsdékhez képest. Az OTP szinte egész nap esett, a zárószakaszban húzták fel, ahogy a Richtert is - írja az MTI.

A főbb európai értékpapírpiacok a gyenge kezdés után inkább emelkedtek, főleg délutántól, például a DAX index a BÉT zárásakor plusz 1 százalékon állt - mondta.

A vezető üzletkötő kiemelte, hogy a jövő héten indul az amerikai gyorsjelentési szezon. Kedden főleg a pénzügyi cégek fognak jelenteni, amelyek hagyományosan az elsők között számolnak be. A piacok arra kíváncsiak, hogy a cégeknek mennyi céltartalékot kellett képezniük a második negyedévben. Az S&P 500 cégek profitja a várakozások szerint 44 százalékkal csökkent a második negyedévben, árbevételük pedig 11 százalékkal esett vissza. A várakozások azonban nagyon megoszlanak. Az első negyedév után a cégek nem tettek közzé eredményvárakozást, miután nem tudták, mi történik a vírushelyzetben, a piac most azt várja, lesz-e bármilyen előrejelzés - mondta.

A Mol árfolyama 31 forinttal, 1,66 százalékkal 1834 forintra csökkent, 866,4 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,46 százalékkal 10 760 forintra esett, forgalmuk 5,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 3 forinttal, 0,78 százalékkal 381,50 forintra gyengült, forgalma 34 millió forint volt.

A Richter-papírok 25 forinttal, 0,37 százalékkal 6700 forintra erősödtek, forgalmuk 1,2 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3376,63 ponton zárt pénteken, ez 13,73 pontos, 0,40 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.

Gyenge kezdés után nyereséggel zártak pénteken a főbb európai értékpapírpiacok. A kereskedési idő végén a páneurópai FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 indexek 0,87 és 0,81 százalék nyereséget mutattak, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 1,04 százalék emelkedéssel fejezte be a kereskedést.

Londonban 0,77 százalék nyereséggel végzett az FTSE-100 index, a frankfurti DAX index 1,09 százalékkal, a párizsi CAC-40 pedig 0,88 százalékkal emelkedett. Milánóban 1,11 százalékos, Madridban 1,38 százalékos indexemelkedéssel fejeződött be a pénteki tőzsdenap.

Az európai értékpapírpiacokon árfolyam-emelkedéssel nyugtázták az ipari termelés meglepően erőteljes májusi fellendülését a koronavírus-járvánnyal súlyosan érintett Olaszországban és Franciaországban.

A francia ipari termelés májusban a várt 15,1 százalék helyett 19,6 százalékkal emelkedett az előző havihoz képest az áprilisi 20,6 százalékos esés után. Az olasz ipari termelés 42,1 százalékkal nőtt májusban az előző havihoz képest a várt 22,8 százalék helyett és az áprilisi 20,5 százalékos esés után. A májusi ipari termelés így mindössze csak 20,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól a várt 32,5 százalék helyet, míg áprilisban még 43,4 százalékos volt az elmaradás.

Megnyugtatóan hatott a befektetőkre a német pénzügyminiszter kijelentése is, miszerint gondot fordítanak a helyreállítási alap forrásainak gyors felhasználhatóságára. A miniszter annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy a német gazdaság teljesítménye 2022 elejére, vagy akár már korábban is elérheti a krízis előtti szintet.

Az olajár emelkedett pénteken, a Brent 1,53 százalékkal hordónként 43,00 dollárra, a WTI 1,46 százalékkal 40,20 dollárra.

Az eurót 0,27 százalékkal jegyzik erősebben 1,1312 dolláron, az arany spot ára 0,26 százalékkal unciánként 1798,81 dollárra csökkent. Az euró csütörtökön egy havi árfolyamcsúcson járt. Az arany ára az ötödik egymást követő hetet fejezheti be nyereséggel. Szerdán a spot ár 1817,92 dolláron kilenc éves csúcsot ért el.