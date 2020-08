Gyenge hetet zárt Budapest

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt héten, a BUX 34 691,74 ponton zárt pénteken, 416,23 ponttal, 1,19 százalékkal alacsonyabban előző heti záróértékénél. A részvénypiac forgalma továbbra is alacsony, 40,03 milliárd forint volt az előző heti 40,24 milliárd forint után.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-nek küldött elemzése szerint a héten is lefelé korrigált a magyar tőzsde. A vezető részvények közül a Richter emelkedett jelentősebb mértékben a negyedéves gyorsjelentéshez közeledve. A héten az OTP folytatta a saját részvényeinek a visszavásárlását, de ezzel nem tudta megállítani a részvény árfolyamának esését.

Az elemzésben felidézték, hogy május 26. óta először lépett piacra a Magyar Nemzeti Bank (MNB), 2038-as lejáraton 8 milliárd forintért, 2041-es lejáraton 2 milliárd forint értékben vásároltak állampapírt. A súlyozott átlaghozam 2,55 és 2,66 százalékon alakult. A jegybank egy hete jelentette be, hogy a hosszú lejáratú fedezett hiteleszköz és az állampapírvásárlások közötti átcsoportosításról döntöttek. Ennek eredményeként a hosszú, 15 év feletti szegmensben korlátozott mennyiségben vásárolnak állampapírokat. Ugyanakkor hozzátették, hogy a programra továbbra is védőhálóként tekintenek.



Profittal zárulhatott a Mol második negyedéve. Szerdán tették közzé a vállalat elemzői konszenzusát, amely szerint a második negyedév újrabeszerzési árakkal tisztított EBITDA-ja (kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény) 42 százalékkal apadhatott az egy évvel korábbihoz képest. A kutatás-kitermelési üzletág lehetett a leggyengébb az időszak során, ennek eredménye 55 százalékkal eshetett vissza a várakozások alapján, ám ezt ellensúlyozhatta a finomítás valamelyest ellenállóbb teljesítménye. A finomítói marzsok ugyan negatívba fordultak a negyedév végén, a kis- és nagykereskedelmi marzsok azonban stabilabbak maradtak, és a petrolkémiai üzletág is jól tartotta magát. Az elemzői konszenzus 12 milliárd forintos adózott eredményt vár a Moltól, amely 84 százalékkal lenne alacsonyabb az egy évvel korábbi profithoz képest.

Emellett vételre ajánlja a Mol részvényeit a Bank of America. Az elemző szerdán minősítette fel a hazai olajvállalatot, miszerint nem indokolt a Mol alulteljesítése, tekintve, hogy az EBITDA több mint felét a kutatás-kitermelési üzletág szolgáltatja, ahol az olajárak már visszakapaszkodtak az elmúlt időszakban. Az elemzés szerint a Mol diverzifikált üzleti modelljének köszönhetően a vállalat eredménye stabilabb maradhat a közeljövőben, és készpénzárama már jövőre lehetővé teheti a 6 százalékos osztalékhozam kifizetését.

A héten újabb 120 ezer darab részvényt vásárolt az OTP, az átlagár ezúttal 10 856 forinton alakult.

Az Equilor Befektetési Zrt. közölte azt is, hogy kiszállhat a legnagyobb tulajdonos a Waberer's-ből. A Waberer's szerda reggel jelentette be, hogy tudomására jutott olyan friss sajtóértesülés, miszerint a Mid Europa Partners által menedzselt befektetési alap mérlegeli részvényeinek részleges vagy teljes értékesítését. A Mid Europa megerősítette, hogy tanácsadó segítségét kérte a Waberer's részesedéssel kapcsolatos stratégiai lehetőségek értékelésére, ugyanakkor még bizonytalan, hogy az értékesítés mellett dönt-e. A befektető közel 72 százalékos részesedéssel bír a cégben.

A Richter 4,96 százalékkal erősödött, a hét utolsó kereskedési napján 6775 forinton zárt, heti forgalma meghaladta 9,67 milliárd forintot.

A Mol árfolyama 0,69 százalékkal csökkent, pénteken 1717 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 5,52 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom ára 2,65 százalékkal esett a múlt héten, pénteki záróára 368 forint volt, heti forgalma 872,61 millió forintot tett ki.

Az OTP-részvények 5,55 százalékkal gyengültek, pénteken 10 390 forinton zártak, heti forgalmuk mintegy 21,48 milliárd forint volt.