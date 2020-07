Gyenge napja volt Budapestnek

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 423,34 pontos, 1,18 százalékos csökkenéssel, 35 394,54 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 11,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest - írja az MTI.

A Xetra kereskedési rendszer problémája miatt nem lehetett kereskedni a német, az osztrák és a hazai tőzsdén sem. Miután újraindultak a rendszerek, profitrealizálással telt a nap - mondta Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője.

Az amerikai piacon a Pfizer gyógyszergyártó hatékony vakcinatesztjének köszönhetően pozitív fordulat rajzolódott ki, a gyenge nyitást követően mérsékeltebb emelkedést lehetett látni - mondta.

A hazai parketten azonban nem tükröződött ez a lendület, a BUX több mint 1 százalékkal csökkent. Az OTP továbbra is gyengélkedik, de a napi mélypontoktól - 10 500 forintig is lenyomták az árát - sikerült visszakapaszkodnia. Gyenge teljesítményt nyújtott a Mol is.

A Mol árfolyama 37 forinttal, 1,99 százalékkal 1821 forintra csökkent, 1,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 170 forinttal, 1,54 százalékkal 10 850 forintra esett, forgalmuk 9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 4 forinttal, 1,05 százalékkal 378 forintra gyengült, forgalma 69,6 millió forint volt.

A Richter-papírok 5 forinttal, 0,08 százalékkal 6525 forintra erősödtek, forgalmuk 1 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3416,81 ponton zárt szerdán, ez 45,17 pontos, 1,30 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek. A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,47 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,27 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,21 százalékos pluszban indította a kereskedést.

A nagy nyugat-európai tőzsdéken vegyes mozgás tapasztalható. Miközben szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,04 százalékos pluszban állt, addig a frankfurti DAX-30 index 0,44 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,35 százalékos mínuszt jelzett.