Gyorsan keresne sok pénzt? Íme a legjobb befektetések

Klímaválság, trendi témák és az arany voltak az év első néhány hetének legjobban hozó befektetései. A meglehetősen kockázatos részvényalapokkal 8-17 százalékot lehetett keresni kevesebb mint két hónap alatt.

Klímakrízis és menőség - ezzel lehetett az idén a legjobban keresni. A világ nagy trendjeit - ezek közül az egyik a klímaváltozás - meglovagoló befektetési alapok kevesebb mint két hónap alatt több akár 10 százalékos hozamot is elértek a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) adatai szerint.

A klímaváltozás jó üzletté vált

Az idei év eddigi nyertese az OTP Klímaváltozás 130/30, amely január óta már csaknem 17 százalékos pluszban áll. Az alap olyan cégek részvényeibe fektet, amelyek várhatóan a nyertesei lesznek a klímaváltozással kapcsolatos gazdasági fejleményeknek. Az alap mostani befektetései között vannak például az Enphase Energy és a Solar Edge napelemes rendszereket készítő cégek. Ezek mikroinvertereket tesznek rá az egyes napelemekre, amelyek az egyenáramból váltóáramot állítanak elő, ami hatékonyabb, mintha egy nagy inverter kapcsolódna a napelemekhez. A két cégnek a Huawei elleni szankciók is kedveztek, de a Tesla részvényeivel is sokat keresett nemrég az alap - mondja Czachesz Gábor, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója.

Több mint 10 százalékot emelkedett az év eleje óta a Generali Innováció alap árfolyama is. Ez a konstrukció szintén kiemelten foglalkozik a zöld befektetésekkel, korábban Greenergy néven működött. Jelenleg a kiemelt, nagy növekedési lehetőség előtt álló befektetési területei közé tartozik az IT/ kiberbiztonság és a magánszféra védelme, a környezetkímélő járművek és a mobilitás, a Big Data, a mesterséges intelligencia, a robotika és az automatizáció, valamint a demográfiai trendekre valamint a klímaváltozásra innovatív válaszokat adó cégek részvényei.

A K&H Öko alapja 7,22 százalékot emelkedett január óta, és szintén olyan vállalatok értékpapírjait vásárolja, amelyek alternatív energiával, vízkezeléssel, és a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak csökkentésével is foglalkoznak. Emellett abban is hisz, hogy az olajárak emelkedésével és a hagyományos energiakészletek csökkenésével az alternatív energiaforrások (szél, víz, nap, biomassza) felértékelődnek és egyre versenyképesebbek lesznek, ezért ilyen cégek papírjait is vásárolja.

Felültek a trendvonalra

Azok is jól jártak 2020-ban eddig, akik "trendi" cégek részvényeit vásároló alapokba tették a pénzüket. Ilyen az Aegon Megatrend, amelynek árfolyama 9,7 százalékos pluszban van az év eleje óta. Ennek az alapnak a célja, hogy a gazdasági ciklusokon túlnyúló, globális megatrendekből profitáljon. Ilyen trendek lehetnek a demográfiai változásokból, például az öregedő társadalom vagy a fejlődő piacok, a szűkös erőforrások következtében kialakuló hatékonyság-növekedés, a megújuló erőforrások, az energia-hatékonyság, az urbanizáció, vagy akár a technológiai újítások, az innováció.

Az OTP Trend alap, hogy a neve is mutatja, szintén a divatos cégek részvényeit vásárolja, ezek jellemzően a vezető amerikai és európai cégek papírjai. Ez az alap is tartott egy időben Tesla részvényeket, de már eladta - mondja Czachesz Gábor. Az OTP Trend szűk két hónap után több mint 8 százalékos pluszban van az idén.

Hasonló mértékben emelkedett az Erste Megatrend árfolyama is. Ez a konstrukció ígéretes jövőbeli tendenciákra fókuszáló, globális részvényalapokba fekteti vagyonát. Ezek közé tartozik az egészséges életmód és az egészségügyi ellátás, az életstílus, a technológia és az innováció, a környezetvédelem és a tiszta energiaforrások, valamint a feltörekvő gazdaságok.

Eljött az aranykor

Az arany ára az idén körülbelül 9 százalékkal emelkedett dollárban számolva. A világszintű kockázatok, köztük a koronavírus-járvány arra készteti a befektetőket, hogy menekülő eszközöket vásároljanak, ezek egyike az arany. A nemesfémet főleg a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) vásárolják, az ezekben lévő arany mennyisége nemrég csúcsot döntött.

A hazai kisbefektetők magyar befektetési alapokon keresztül is részesedhetnek az aranyár emelkedéséből. Az elmúlt hetek legjobban teljesítő alapjai között van a CIB Arany Alapok Alapja, amelynek árfolyama 8,15 százalékos pluszban van január óta, a Budapest Alapkezelő hasonló konstrukciójával 6,71, az Erstéével pedig 6,56 százalékot lehetett keresni az idén.

A magas hozamot elért alapok mindegyikére igaz viszont, hogy kockázatos eszközökbe fektetnek, amelyek árfolyama a jövőben eshet is.