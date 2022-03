Az euró árfolyama hétfőn megközelítette a korábban soha nem látott 400 forintos szintet, ez azt jelenti, hogy a magyar deviza az euróval szemben az idén több mint 9 százalékkal gyengült.

Már az elmúlt napokban is fokozatosan gyengültek az Ukrajnához közel eső feltörekvő piaci országok devizái, így a cseh korona, a lengyel zloty és a forint, hétfőn pedig újabb erőteljes eladási hullám bontakozott ki. “A magyar deviza újabb történelmi mélypontokra zuhant. Hétfőn kora reggel még 390 forint alatt volt a jegyzés, délelőtt viszont már 400 forinton közelében is jegyezték. Sok befektető szabadul a kockázatosabbnak tartott eszközöktől, így a régiós devizáktól is” - mondta Németh Dávid, a K&H Bank elemzője.

A dollárhoz képest a forint 13 százalékot veszített az értékéből. A jelentős forintgyengülés miatt a Magyar Nemzeti Bank várhatóan rendkívüli lépésre kényszerül.

A magyar jegybankárok az eredeti menetrend szerint március 8-án kedden tartanának úgynevezett nem kamatdöntő ülést, azaz alapesetben nem változtattak volna a kamaton, de a forint értékvesztése miatt szinte biztosan módosítani fognak a feltételeken. - Sőt, rendkívüli kamatdöntő ülést bármikor összehívhat a jegybank, így akár hétfőn is sor kerülhet erre” - tette hozzá a szakértő.

A jegybankárok az alapkamat emeléséről és a kamatfolyosó eltolásáról dönthetnek. Előbbi jelenleg 3,4 százalékos, a mostani bizonytalan helyzetben akár a 100-200 bázispontos emelésre is sor kerülhet. Közben a kamatfolyosó két szélét, azaz az egynapos betét 3,4 százalékos és az egynapos hitel 5,4 százalékos szintjét ugyanilyen mértékben megemeli.

Németh Dávid azt mondta, hogy ezzel a lépéssel teret adhat az MNB annak, hogy csütörtökön az egyhetes betét kamatát a mostani 5,35 százalékról tovább növelje. - Fontos kiemelni azt is, hogy a régiós gazdaságokat nézve a Magyar Nemzeti Banknak a legkisebb a devizatartaléka - közölte a szakember. A csehek rendelkeznek messze a legmagasabb összeggel, de a lengyeleké is számottevően meghaladja a magyar szintet, amivel tompíthatná a deviza leértékelődését.

A háború mozgatja a tőzsdét

Mivel kizárólag a háborúval kapcsolatos hírek mozgatják a tőzsdéket, ezért elképesztően nagy kockázatokkal és jelentős bizonytalansággal nézünk szembe – áll az OTP elemzésében.

Természetes, hogy ilyen esetekben akár kedvező lehetőségek is adódhatnak, de nem árt belegondolni abba is, hogy a tőzsdei mozgásokon kívül milyen egyéb kockázatokkal járhat egy ilyen konfliktus. Emiatt egy korai vételi oldalon történő beszállás hosszabb beragadáshoz is vezethet. A rövid, akár napon belül kereskedésnek van itt az ideje és nem a hosszabb távra történő befektetéseknek.

