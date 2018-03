Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Háború és áremelkedés - ettől tartanak most a profik

A jelek szerint a befektetők egyelőre nem aggódnak az emelkedő amerikai kötvényhozamok miatt, azoknak még van hová emelkedniük, mielőtt bedöntenék a tőzsdét. Nagyon félnek viszont a frissen kirobbant kereskedelmi háború következményeitől, annak komoly következményei lehetnek a nemzetközi tőkepiacokon, s jelentősen drágulhat tőle minden.

Ha aggódnak is a befektetők a részvénypiacokat, vagy az egyéb kockázatos eszközök árát fenyegető veszélyek miatt, az egyelőre nem látszik igazán portfólióikon - derül ki a Bank of America (BofA) Merrill Lynch friss alapkezelői felméréséből. Továbbra is bíznak a részvényárfolyamok emelkedésében, s csak az átlagosnak megfelelő készpénzt tartanak a portfóliókon belül. Érzékelik ugyan, hogy az emelkedő inflációs várakozások, a kereskedelmi háború és az emelkedő amerikai kötvényhozamok veszélyt jelenthetnek majd valamikor az emelkedő részvényárfolyamokra, azonban a jelek szerint nem gondolják úgy, hogy a veszély azonnali lenne.

Az év eleje óta jelentősen nőttek az elemzők körében az inflációs várakozások az Egyesült Államokban, s a Fed várt sorozatos kamatemelései hatására egy feljebb kezdett kúszni az irányadónak tekintett tízéves amerikai államkötvények hozama. Több, a befektetői közösség által szorosabban követett szakember is hangot adott már ezzel kapcsolatos aggodalmainak, az eddig legáltalánosabban felbukkanó vélemény az volt, hogy valahol a mostani szintek felett, 2,9-3 százalékos hozamszintnél torpan majd meg a részvénypiacok szárnyalása és indul el egy komolyabb esés az amerikai kötvénypiacon is.

A mostani felmérés azonban azt mutatja, hogy az alapkezelők szerint a részvénypiacok tűrőképessége jóval e szint felett helyezkedik el. A 201, összesen 579 milliárd dollár befektetéséért felelős portfóliómenedzser válaszainak átlagából a 3,6 százalékos szint adódott a mágikus értéknek. Ez azt jelenti, hogy a többség szerint majd akkor indul meg tömeges tőkeáramlás a részvényektől a kötvények irányába, ha a tízéves amerikai állampapírhozam átlépi ezt a szintet.

A befektetők eközben meglehetősen optimisták a cégek eredményeinek alakulásával kapcsolatban: 58 százalékuk hisz abban, hogy a globálisan 10 százalékot elérő vagy azt meghaladó mértékű profitbővüléssel lehet számolni. Érdemes megjegyezni, hogy a két számjegyű eredménynövekedést várók tábora év elején került többségbe, előtte erre utoljára 2011-ben volt példa. Ugyanakkor a globális gazdaság gyorsulását már csak nettó 18 százalékuk várja, ami a legalacsonyabb érték a brexit óta.

Az, hogy Donald Trump amerikai elnök igyekszik globális kereskedelmi háborút kirobbantani az amerikai érdekekre hivatkozva, természetesen a profi befektetőket sem hagyta érintetlenül. Jelenleg 30 százalékuk gondolja azt, hogy ez a piacokat fenyegető legnagyobb veszélyforrás, míg 23 százalékuk szerint az infláció, 16 százalékuk szerint pedig a lassuló globális növekedés.

Persze ezek a dolgok egyáltalán nem függetlenek egymástól. A megkérdezettek 87 százaléka szerint a kereskedelmi háborúnak elsősorban inflációgerjesztő hatása lehet. Ráadásul 43 százalék szerint ez a gazdasági növekedést is jelentősen visszafoghatja.

