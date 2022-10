Kedd este 19:30-kor a forint újra a fontos ellenállást jelentő 420-as szintig gyengült az euróval, miközben napközben a 416-os sáv alá is benézett. A kurzus 419,3-ra gyengült, amelyben fontos szerepe lehet annak, hogy az Európai Tanácsban a tagállami pénzügyminiszterek megállapodtak a RePowerEU-programról, amely az energiaválság gazdasági hatásait csillapítja majd. Mindez kedvezett az eurónak, amely 1,43 százalékkal erősödött vissza a dollárra.

A dollár egyébként is gyenge napot fut a recessziós félelmek, valamint az emelkedő olajárak miatt. A forint is zárkózni tudott az elmúlt időszak jelentős gyengülése után, kedden este 19:30-ig mintegy 1,25 százalékot erősödött a Stooq.com adatai szerint. A váltás is 420,78 volt.

A svájci frankhoz képest lényegében stagnált az árfolyam, 0,1 százalékos az erősödés, azonban ez inkább annak köszönhető, hogy a Credit Suisse – az alpesi ország legnagyobb bankja – körüli pénzügyi aggodalmak miatt lehetett. A svájci frank 429,1 forintba került este 19:30-kor.

A régiós valutákkal szemben felemásan teljesített a magyar fizetőeszköz: a pénzváltókban a cseh korona 0,3, a lengyel zloty 0,5 százalékkal volt drágább. A román lej viszont 0,32 százalékot veszített.

A napi eredmények fényében még így is messzebb, az euróval szemben is 1 százalékon kívül van a történelmi mélypontok sávja.