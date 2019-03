Hat konkurenssel kell megmérkőznie az OTP-nek

Összesen hét pályázatot nyújtottak be a szlovén Abankára. Az OTP egyebek között az Erstével versenyez a hitelintézetért.

A szlovén állami Abankára összesen hét ajánlat futott be a múlt héten - írja a Seenews.com. A privatizálandó hitelintézetre az OTP Bank is pályázik, de benyújtott ajánlatot a szerb AIK Banka is, az osztrák Erste Bank, az amerikai Apollo Fund és a Blackstone is - írta Delo című lap.

A résztvevők titoktartási kötelezettséget vállaltak, így egyik cég sem tud nyilatkozni az ügyről - idézte a Delo az AIK vezérigazgatóját, Jelena Galicot. Az AIK intenzíven terjeszkedik az országban, szerdán jelentették be, hogy többségi tulajdont szerzett a Gorenjska Bankában.

A múlt héten a szlovén sajtóban arról írtak, az Abanka esetében az OTP-é lehet a befutó ajánlat. A magyar hitelintézet 300 millió eurót ajánlott a pénzügyi cégért, ami lényegesen alacsonyabb az Abanka 578,9 millió eurós saját tőkéjénél, és azt a 347 millió és 463 millió közötti ársávot sem éri el, amelyre korábban az elemzők a bankot taksálták. Az OTP később közölte: még nem adta be a végleges ajánlatot a hitelintézetre.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!