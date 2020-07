Hatalmas áttörés előtt áll a Tesla?

A Reuters értesülései szerint a Tesla részvényei hamarosan bekerülhetnek az S&P 500-as ráészvényindexbe, amely hatalmas lökést adhat az elmúlt évben már amúgy is ötszöröződött árfolyamnak. Ha mégsem kerülnének be, az viszont visszájára fordíthatná az áremelkedést.

Hatalmas győzelmet arathat Elon Musk, az elektromos autógyártásban úttörőszerepet betöltő Tesla alapítója és vezetője. A Reuters értesülései szerint a társaság részvényei bekerülhetnek a világ legfontosabb tőzsdemutatói között számon tartott S&P 500-as részvényindexbe. Ez a lépés további masszív keresletet generálhat az elmúlt egy évben már amúgy is 500 százalékot emelkedett részvények iránt.

A társaság múlt héten jelentette be, hogy második negyedéves autóeladásai meghaladták a a várakozásokat, s az elemzők szerint július 22-én nyereséges negyedévről jelenthet majd a cég gyorsjelentésében. Így ez lenne az első olyan négy egymást követő negyedéves időszak, amikor folyamatos pluszban tud tartózkodni a cég eredménye, ami fontos előfeltétele az indexbe kerülésnek.

Ritkán kerül be ilyen értékes cég

A Tesla jelenlegi részvényárfolyamával számolva piaci kapitalizációja 250 milliárd dollár körül mozog. Ezzel azon cégek között lenne, amelyek a legértékesebbek voltak az indexbe történő bekerülésükkor és többet ér, mint az S&P 500 kosarában lévő cégek 95 százaléka. A részvények kosárba vételének nagyon komoly hatása lenne azokra a befektetési alapokra, amelyek az index mozgását követik le. A hírügynökség szerint miközben az elemzők és befektetők egyre biztosabbak a bekerülésben, az indexet birtokló S&P Dow Jones szóvivője nem kívánt kommentálni, pláne előre, a várható változásokat.

Az S&P Dow Jones szenior indexelemzője, Howard Silverblatt szerint egészen a dotcomlufi idejéig kell visszamenni, ha a mostanihoz hasonló helyzetet szeretnénk találni. 1999-ben a Yahoo részvényei az alatt az öt nap alatt, ami az indexbe kerülésük bejelentése és a tényleges bekerülés között eltelt, 64 százalékot drágultak. A Yahoo kapitalizációja akkoriban 56 milliárd dollár körül mozgott.

"Amit a Yahoo példáján megtanulhattunk, hogy ha van egy jól szereplő részvény, amely valószínűleg bekerül majd az indexbe, abból érdemes egy keveset már előtte is birtokolni. Ha ugyanis mindenképpen kell tartani belőle, akkor egy héttel később már jóval drágábban lehet ezt megtenni "- vélte az elemző.

Meg kell venni, ha bekerül

Az S&P 500-as részvényindexet egy az egyben lekövető alapok összesen 4,4 billió dollárnyi vagyont kezelnek az S&P Dow Jones becslései szerint, s ezeknek az alapoknak a bekerüléskor gyorsan be kell vásárolniuk a papírból, ha továbbra is követni akarják az index teljesítményét.

Ivan Cajic, a Virtu Financial index és ETF elemzési részlegének vezetője úgy számol, hogy az indexkövető alapoknak a bekerülés esetén mintegy 25 millió Tesla részvényt kéne venniük nagyjából 34 milliárd dollár értékben. Tim Ghriseky az Iverness Counsel nevű New York-i vagyonkezelő cég befektetési igazgatója szerint az indexkövető alapoknak nincs választásuk, meg kell venniük a papírt ha bekerül az indexbe, s ez magyarázza többek között a Tesla részvények utóbbi időben mutatott jó szereplését. Csak júliusban mintegy 50 százalékkal emelkedett eddig árfolyamuk.

Ha ez nem lenne elég, az aktívan kezelt alapok közül is sokbilliónyi dollárt kezelnek azok, melyek teljesítményüket az S&P 500-as részvényindexhez mérik. Ezek portfóliómenedzsereinek is döntés kell hozniuk arról, hogy vesznek-e az autógyártó részvényeiből.

Akár szereti valakit a Teslát, akár nem és elképesztően túlértékeltnek gondolja, a tény az, hogy az indexbe kerüléssel több billió dollárnyi pozíció nyílhat benne. Ha része lesz a benchmarkindexnek, azoknak az alapkezelőknek is foglalkozniuk kell a részvénnyel, akik eddig semmibe vették - mondta Jim Bianco, a Binaco Research vezetője.

Borulhat is a spekuláció

A Tesla-részvényeknek nem csak szerelmesei vannak persze a Wall Streeten. Jelenleg is az S3 Partners adatai szerint mintegy 19 milliárd dollár értékben vannak nyitott short ozíciók a társaság papírjaira, amelyek azon nyernének, ha esne a részvény árfolyama. A pesszimisták érvei szerint az olyan versenytársak, mint a General Motors vagy a Porsche és a többi régebbi autómárka túl nagy versenyt jelent a cég számára. Ráadásul sokan szkeptikusak is az alapító Elon Musk vezetési képességeivel és stílusával kapcsolatban, s nem alaptalanul. 2018-ban például hogy ejtsék ellene a csalási vádakat 20 millió dollárnyi büntetést volt hajlandó fizetni és leköszönt a cég elnöki tisztéről.

Binaco szerint is az indexbe kerülésre való spekuláció egyértelműen hozzájárult a papír szárnyalásához. Ez viszont azt is jelenti, hogy könnyen a visszájára fordulhat az egész, ha mégsem kerülnek be az indexbe.