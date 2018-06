Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hatalmas kamura épülhet Trump kedvenc háborúja

Elképzelhető, hogy teljesen hamis képre épül Donald Trump kedvenc témája, a hatalmas amerikai külkereskedelmi deficit Kínával szemben, amelyet kereskedelmi háborúval fenygetőzve igyekezne csökkenteni az elnök. A Deutsche Bank elemzői szerint ugyanis ha az amerikai cégek külföldi érdekeltségeit is nézzük, akkor valójában az USA számára pluszos az egyenleg.

Az Amerikai Egyesült Államok külkereskedelmi deficitje elérte a 330 milliárd dollárt Kínával és nagyjából 550 milliárd dollárt a világ többi részével szemben. Elvileg ezt a hatalmas külkereskedelmi hiányt próbálja meg lefelé tornászni Donald Trump kereskedelempolitikája. Az ennek érdekében tett lépések, a büntetővámok bevezetése nem csak Kínával szemben, a legfontosabb szövetségeseitől is egyre inkább elszigeteli az amerikai elnököt, és a kereskedelmi háború rémével fenyegeti az egész világgazdaságot.

Eközben pedig lehet, hogy a valós kép ennél sokkal árnyaltabb, legalábbis a Deutsche Bank elemzőinek véleménye szerint. Az általuk használt módszertan alapján végzett számítások ugyanis azt mutatják, hogy Amerika valójában 20 milliárd dolláros kereskedelmi pluszban van Kínával szemben, a világ többi részén pedig 1400 milliárd dollár a többlete - írja az elemzésre hivatkozva a Bloomberg.

Ez természetesen nem a hagyományos módon számolt kereskedelmi forgalmat jelenti, hanem egy általuk kidolgozott, úgynevezett aggregált kereskedelmi többletet. Ebben a számításban nem csak a közvetlen kereskedelmi áruforgalom, illetve a szolgáltatások vannak benne, de az amerikai többségi tulajdonú multinacionális cégek árbevétele is. A csak az áruk és szolgáltatások forgalmára fókuszáló kereskedelmi mérlegadatok azonban nem tükrözik híven az amerikai gazdasági érdekeltségeket. Ha a kereskedelmi adatokat korrigáljuk azzal, hogy a külföldi cégek mennyi árbevételt érnek el az Egyesült Államokban, illetve az amerikai cégek külföldi leányvállalatainak mekkora külföldön az árbevétele, akkor kiderül, hogy valójában több amerikai árut és szolgáltatást értékesítenek külföldön, mint amennyi a külföldi cégek árbevétele az Egyesült Államokban - írja a Deutsche Bank vezető kínai közgazdásza, Zhang Zhiwei elemzésében.

Csak Kínát nézve, és a hatalmas kereskedelmi deficitet emlegetve furcsa az a tény, hogy a kínaiak több iPhone-t és General Motors-autót vásárolnak, mint maguk az amerikaiak. Ezek az autókat és telefonokat persze nem közvetlenül amerikai cégek adják el, hanem azokat multinacionális cégek kínai leányvállalataikon keresztül értékesítik. Így a növekvő, Kínával szembeni külkereskedelmi hiány helyett a valós kép az, hogy az Egyesült Államok számára az üzleti kapcsolatok valójában enyhe plusz mutatnak, s ez egyre jobban növekszik.

Ez a növekedés annak köszönhető, hogy a kínai háztartások kereslete egyre inkább növekszik a külföldi áruk és szolgáltatások iránt, s ezt jelentősen támogatja a kínai ingatlanpiacon lezajlott áremelkedés is. Ez a plusz az Egyesült Államok számára 2020-ra elérheti a 100 milliárd dollárt is.

Ebből a szempontból Amerika számára pozitív a mérleg Mexikóval és Kanadával szemben, míg Németország és Japán esetében marad a deficit ezzel a módszertannal is.

Ezzel a számítási móddal sokan nem értenek egyet. Brad Setser, korábbi amerikai pénzügyminiszter szerint a módszertan olyan, mintha almát hasonlítanának össze körtével. Úgy véli, az exportot összevonni a Kínában befektető cégek ottani belföldi eladásaival sokkal több problémát vet fel, mint amennyit megold. Az értékesítési adatok önmagukban hasznosak, azonban ezek összeadása csak összezavarja a dolgokat. Ezekből nem lehet különösen hasznos következtetéseket levonni a kereskedelmi kapcsolatok vonatkozásában - tette hozzá Setser.

Ez mindössze annyit mutat, hogy az amerikai cégek érdekei nem mindig esnek egybe az amerikai munkavállalók érdekeivel, mivel a cégek anélkül is tudnak külföldön profitot termelni, hogy amerikai árukat exportálnának és amerikai munkaerőt foglalkoztatnának. Az árbevételi adatok csak az amerikai cégek globális pozícióiról adnak képet. Persze, ha a eldurvulna a helyzet Kína és az Egyesült Államok között, akkor a kínaiak nyilván ezekkel a cégekkel szemben is megtorló intézkedéseket hoznának - mondta Setser.

Erre hivatkozik a Deutsche Bank szakértője is. Bármilyen, az amerikai tulajdonú cégeket kedvezőtlenül érintő kínai intézkedésnek meglenne otthon is a hatása, hiszen ezen cégek jó teljesítménye jelentősen hozzájárul az amerikai gazdaság jó teljesítményéhez is. Ráadásul a fent vázolt szituáció szerepet játszik abban, hogy az Egyesült Államokban jóval alacsonyabb a munkanélküliség, mint a legnagyobb kereskedelmi partnerek többségénél - állítja Zhang.

