Hatalmas készpénzhegyen ülnek a profik

Hiába hozott fellélegzést a piacokon a január, a profi befektetők a válság óta nem látott arányban halmozzák a készpénzt - derül ki a Bank of America Merrill Lynch friss alapkezelői felméréséből. Nagy kedvenccé váltak a feltörekvő piacok, ahová Magyarországot is sorolják.

Hiába hozott szinte minden piacon komoly fellélegzést a tavaly év végi áreséseket követően a január, a profi befektetőket nem sikerült arra csábítani, hogy elköltsék az általuk kezelt portfóliókban felhalmozott készpénzt - derül ki a Bank of America Merrill Lynch friss alapkezelői felméréséből.

A 218, összesen 625 milliárd dollár befektetéséért felelős szakember válaszaiból összeállított elemzés szerint az alapkezelők nettó 44 százaléka súlyozza jelenleg felül a készpénzt a kezelt portfóliókban. Ez nem csak hogy hat százalékpontos növekedést jelent a januárban mért adathoz képest, de olyan magas arány, amelyre 2009, a pénzügyi válság legsötétebb időszaka óta nem volt példa. Az átlagos készpénzarány eközben minimálisan csökkent, 4,9 százalékról 4,8 százalékra, ami még mindig a 10 éves átlagot jelentő 4,6 százalékos szint felett van.

Annak ellenére, hogy globális részvénypiacok árazása januárban 7 százalékkal emelkedett, a profi befektetők nem mernek igazán beszállni a részvénypiaci áremelkedésbe. A részvényeket felülsúlyozók aránya nettó 18 százalékról nettó 6 százalékra csúszott vissza, ez 2016 óta a legalacsonyabb érték a felmérésben.

A globális gazdaság kilátásaival kapcsolatos várakozások továbbra is nagyon borúsak. Bár januárhoz képest kissé csökkent azok aránya, akik a világgazdaság növekedésének lassulását várják, a szakértők kétharmada még mindig arra számít, ahogy az idei növekedési ütem jelentősen elmaradhat az elmúlt évitől.

A részvénypiaccal kapcsolatos óvatosságot más is mutatja. Jelentősen nőtt a felmérésen belül azok aránya az elmúlt hónapokban, akik szerint az S&P 500-as amerikai részvényindex ebben a ciklusban már elérte csúcsát. Míg szeptemberben a megkérdezettek mindössze 11 százaléka volt ezen a véleményen, addig ez az arány februárra már 34 százalékra nőtt.

A piacokat fenyegető legnagyobb kockázatnak változatlanul a kereskedelmi háborút tartják az alapkezelők. A kereskedelmi háború már kilencedik hónapja vezeti a legnagyobb aggodalomra okot adó "tail risk"-ek listáját, a második helyen a kínai gazdaság esetleges lassulása, a harmadikon a vállalati hitelek okozta esetleges válság állnak.

A feltörekvő piacok - amely kategóriába Magyarországot is sorolják - viszont hatalmas népszerűségnek örvendenek. A megkérdezettek szerint ugyanis a feltörekvő piaci eszközök vásárlása tekinthető jelenleg a legzsúfoltabb pozíciónak a piacon, azaz az alapkezelők szerint ez az a stratégia, amit most a legtöbb befektető követ. Ezt egyébként a különböző alapokba történő tőkeáramlásokat mérő kimutatások is utaltak már korábban. Arra, hogy a feltörekvő piacok ilyen népszerűek legyenek a felmérés közel 20 éves történetében nem volt még példa.

A magas készpénzarány a portfóliókban és a befektetők pesszimista hangulata a Bank of America Merrill Lynch szerint megfelelő környezetet teremthetnek arra, hogy a kockázatosabb eszközök, így a részvények is viszonylag jó teljesítményt nyújtsanak az első negyedévben.

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!