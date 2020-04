Hatalmas meglepetés a lakossági állampapíroknál

Sokkal több MÁP Pluszt jegyeztek le, mint az elmúlt hetekben, de az ÁKK-nak még sincs oka az örömre.

A friss adatok szerint jóval több lakossági állampapírt adott el az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. a múlt héten, mint a korábbi áprilisi aukciókon.

Az Egyéves Magyar Állampapírból (1MÁP) meghirdetett 11 milliárd forintos mennyiségnek majdnem a kétszeresét, csaknem 21,3 milliárd forintnyit jegyezte le a lakosság. A Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) is jól fogyott, abból majdnem 53,25 milliárd forintnyit sikerült eladni, pedig okulva az elmúlt hetek szerény értékesítési adataiból, április közepe óta már csak 50 milliárdnyit hirdet meg az ÁKK. A túljegyzéseket a szokásoknak megfelelően most is elfogadta az ÁKK, aki tehát vásárolt a lakossági papírokból, annak jutott.

A múlt heti - több mint 53 milliárdos összeggel szemben - április harmadik hetében alig több mint 20 milliárdot, a második héten pedig még 20 milliárdnál is kevesebb MÁP+-t jegyeztek a kisbefektetők. A növekedés ellenére a múlt heti adat nem mondható biztatónak, hiszen április 22-én és április 24-én is lejárt egy-egy lakossági állampapír-sorozat. Az egyik a Prémium Magyar Állampapír volt, amelyben a március végi adatok szerint több mint 103 milliárd forint volt, a másik egy Kétéves Magyar Állampapír, amelyben több mint 27 milliárd forint volt. Ennek a 130 milliárd forintnak alig a felét újíthatták meg a befektetők a múlt héten.

Az ÁKK a finanszírozási tervet is átírta nemrég. Az idén sokkal kisebb mértékben számít a lakossági befektetőkre, mint eredetileg tervezte, inkább az intézményekkel vásároltat kötvényeket.