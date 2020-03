Hatalmas mínuszok Európában

Nagy indexveszteséggel ért véget a hét első kereskedési napja az európai tőzsdéken - írja az MTI.

Az európai kereskedési idő végén a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 7,13 százalék, a Stoxx Europe 600 index 7,14 százalék veszteséget mutatott, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 8,01 százalékkal gyengült.

Londonban 7,18 százalékkal végzett alacsonyabban az FTSE-100 index a még nem hivatalos, a kereskedési idő végén mutatott állás szerint. Frankfurtban 7,52 százalékkal csökkent a DAX index, a CAC-40 Párizsban pedig 7,85 százalékkal végzett alacsonyabban. A madridi tőzsde 7,52 százalék indexveszteséggel fejezte be a hétfői kereskedést, a koronavírus-járványban leginkább érintett Olaszországban pedig 9,98 százalék indexveszteséggel zárt a milánói tőzsde.

A hétfői kereskedést az ázsiai tőzsdék is nagy, két-három százalékos veszteséggel zárták és az európai kereskedési idő végén az amerikai tőzsdeindexek is öt százalék körüli mínuszban jártak.

A hétfői nagy árfolyamveszteséget egyrészt a koronavírus gazdasági következményeitől tartva a részvényekből hagyományosan értékőrző eszközökbe átcsoportosított befektetések, valamint az olajárnak a 1991-es Öböl-háború óta nem látott mértékű csökkenése idézte elő.

Az olajár is részben a koronavírus-járvány gazdasági aktivitást fékező következményei miatt várható keresletcsökkenés hatására esett. Az árcsökkenés mértékét azonban felerősítette, hogy az OPEC+ múlt heti tanácskozásán nemhogy a termeléskorlátozás fokozásáról, de még a meglévő megállapodás hatályának a meghosszabbításáról sem sikerült megállapodni. Sőt, Szaúd-Arábia és Oroszország még árháborúba is bocsátkozott egymással piaci részesedésük megvédése érdekében. Ennek köszönhetően az olajár harminc százalékos veszteséget is elért napközben, ami az OPEC+ tagjainak együttesen napi több mint 500 millió dolláros bevételkiesést jelent.

A Brent ára hétfőn 31,02 dollárnál is járt, ami 31 százalékos napi veszteségnek felel meg, és 2016 februárja óta a legalacsonyabb ár. A Brent ára így 20 dollárral csökkent az OPEC+ találkozója előtti szinthez képest. Januárban pedig még 70 dollár felett állt az ára.

Az európai kereskedési idő végén a Brent nyersolaj ára 36,88 dolláron állt hordónként, ami 18,53 százalékos napi árcsökkenés, a WTI ára pedig 17,25 százalékkal 34,16 dollárra csökkent.

A dollár gyengült, mivel a piac a Fed múlt heti rendkívüli kamatcsökkentése után újabb kamatcsökkentésre számít. Az eurót 1,31 százalékkal jegyzik erősebben, 1,1433 dolláron.

Az arany értékőrző szerepének köszönhetően az elmúlt hetet tizenegy éve a legnagyobb áremelkedéssel fejezte be, és hétéves csúcsot ért el hétfőn. Az európai piaci záráskor az arany ára már lefelé korrigált, a spot ár 0,36 százalékkal állt alacsonyabban, unciánként 1668,41 dolláron.