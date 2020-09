Hatalmas profitot hozott az otthonülés

A videokonferencia alkalmazást nyújtó Zoom akkora profitot termelt a második negyedévben, amire senki sem számított. Elképesztő drágulásba kezdtek részvényei.

Még a legoptimistább elemzői várakozásokat felülmúlta a videokonferencia szolgáltatást nyújtó Zoom negyedéves gyorsjelentése, a cég a második három hónapban több árbevételt ért él, mint a tavalyi év teljes egészében. A bejelentés nyomán a zárás utáni kereskedésben 25 százalékkal ugrott meg a San Francisco-i cég részvényeinek árfolyama, ezzel piaci kapitalizációja már elérte a 114 milliárd dollárt. Csak összehasonlításként, ez meghaladja az HBO-t is birtokló amerikai távközlési óriáscég, az AT&T piaci értékének a felét.

A cég, amelynek neve az egyik szinonimájává vált a Covid-19 járvány alatti lezárások alatt az otthoni munkavégzésnek, illetve tanulásnak összesen 663,5 millió dollárnyi bevételt ért el a július végén zárult három hónapos időszakban, ez 355 százalékkal magasabb a tavalyinak, a járvány előtti hónapokhoz képest 270 százalékos a növekedés - írja a Financial Times. Az elemzők átlagosan 500 millió dollárt vártak, a tavalyi egész éves forgalom 623 millió dollár volt.

Kérdés, mi van még a tarsolyban

A Zoom képessége, hogy új, globális fogyasztói bázist érjen el, biztosította, hogy a társaság a válság egyik legnagyobb nyertesévé váljon a cégek között. Még akkor is, ha a hirtelen megnövekedett kereslet problémákat is okozott. Például a múlt heti leállás is ilyen volt, amikor Amerika szerte kellett próbáltak diákok sikertelenül becsatlakozni osztályaikba az alkalmazáson keresztül. A problémákat egyébként, akárcsak a beszélgetések biztonságossá tételének gondjait egyelőre sikerült megoldani, legalábbis ezt állította Eric Yuan, a cég alapítója és vezérigazgatója az elemzőkkel folytatott konferenciabeszélgetésen

A Covid-19 járványra adott válaszként történt lezárások olyan hatalmas üzleti és kormányzati ügyfélállomány növekedést adott a Zoom-nak, amit normál esetben csak hosszú évek alatt lehetett volna képes elérni. Ennek hatására a Wall Street-en már azt találgatják, sikerül-e a cégnek más szolgáltatásokat is eladnia, olyanokat, amelyek piacán még mindig az olyan cégek, mint az AT&T a piacvezetők. Ezzel teljes körű szolgáltatásokat nyújtó vállalattá válhatna a cég.

Elfordulnak Kínától is

Yuan szerint egyébként nagyon sok ügyfelük jelezte, hogy lenne igényük másfajta szoláltatásokra is, amelyek túlmutatnak az azonnali igényként jelentkező konferenciahívásokon is. Az ügyfelek egy jelentős része például most döbbent rá, hogy teljes körűen modernizálni kell céges kommunikáció rendszereiket - mondta. A cég előtt álló egyik legnagyobb kihívás jelenleg, hogy elég gyorsan növelni tudják az értékesítéseben és a technikai részen dolgozók létszámát ahhoz, hogy ki tudják teljesen aknázni a megnövekedett kereslet nyújtotta lehetőségeket. Többek között két új fejlesztő és kutatóközpontot is nyitottak az Egyesült Államokban, hogy csökkentsék a cég Kína-függőségét. Ugyanakkor nem szeretnék teljesen elhagyni Kínát.

A tíz, vagy annál több alkalmazottal rendelkező ügyfelek száma az egy évvel korábbi 80 ezerről 370 ezerre bővült. Azonban ami ennél nagyobbat ugrott, az a kisebb ügyfelek felől érkező kereslet, az ebből származó bevételek aránya 20 százalékról 36 százalékra bővült. A cég egyébként 186 millió dollár profitot termelt a negyedévben, az egy évvel korábbi 6 millió dollár után. A cég szerint idei árbevétele elérheti a 2,37 milliárd dollárt.