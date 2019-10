Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hatvanmilliárdot kap az év végéig Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért informatikai cége

A kötvénykibocsátást tőkeemelés követheti az informatikai nagyvállalatnál.

A 4iG Nyrt. a napokban több fontos bejelentést is tett akvizíciós és növekedési terveinek pénzügyi hátteréről a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján. A T Systems Magyarország Zrt. (TSM) megvásárlására irányuló tárgyalások sikeres lezárása esetén a társaság két forrásból is finanszírozná az akvizíciót és további növekedési terveit. Az informatikai cég fő tulajdonosa és irányítója Jászai Gellért, de Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozónak is van benne érdekeltsége a Konzum PE magántőkealap és az Opus Global révén.

Így lesz pénz a T-Systemsre

Az informatikai vállalat teljesítette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vállalati kötvényprogramjának feltételeként a hitelminősítési eljárást. A Scope Ratings BB-/stabil kibocsátói minősítése megfelel a jegybanki kötvényprogram feltételeinek, így a 4iG november végéig 30 milliárd forint értékben bocsáthat ki zártkörű aukción vállalati kötvényeket.

A társaság emellett bejelentette, hogy a Jászai Gellért tulajdonában lévő KZF Vagyonkezelő Kft. december végéig készen áll további 30 milliárd forintos zártkörű tőkeemelés végrehajtására, amellyel a társaság egy részvényre jutó saját tőkéje több mint hétszeresére emelkedhet. A lépéssel a 4iG elnök-vezérigazgatója 58,9 százalék fölé növelné tulajdonát a tőzsdei társaságban, a kötvénykibocsátással együtt pedig a társaság már elegendő forrással rendelkezne ahhoz, hogy a TSM mellett további akvizíciókat is végrehajtson. A tőkeeemlés részvényenként 700 forintos árfolyamon történhet, melynek eredményeképp a 4iG egy részvényre jutó saját tőkéje a 2019. június 30-i 34,50 forintról több mint hétszeresére, 242,90 forintra nőhet.

