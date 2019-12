Hiába emlegetik, nincs ott Andy Vajna egykori cége mögött Mészáros?

Amióta a filmügyi biztos, sztárproducer Andy Vajna meghalt, újabb és újabb pletykák terjednek egykori tőzsdei érdekeltségéről, az Est Media Nyrt-ről. A zavaros történelmű társaságnál két "nagyobb" befektető, Antal Kadosa Adorján és Barna Zsolt mögé látták be Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozót. Utóbbi viszont ezt cáfolja.

A Budapesti Értéktőzsdén talán nincs még egy olyan viharos múltú és változatos történetű társaság, mint az Est Media Nyrt., amely médiavállalkozásként 1999. február 1-én még Econet néven jelent meg a tőzsdén, hogy aztán legyen internetszolgáltatásban érdekelt Externet 2004-től, majd 2009-től az Est lapok után felvegye az Est Media nevet. A legutóbbi izgalmas fordulat az volt, hogy míg 2017-ben és 2018-ban már felszámolás alá is került a cég, végül tavaly októberben Andy Vajna milliárdos kaszinómágnás, kormánybiztos tűnt fel benne. Idén év eleji halála után aztán a cég sorsa bizonytalanná vált - részvényárfolyama mégis megtáltosodott -, míg nem kiderült, hogy Pap István, a Microsoft Magyarország korábbi ügyvezetője lett az elnökség vezetője és a társaság a Delta Systems informatikai csoporttal közösen az Ipar 4.0 megoldások felé fordul.

Talán pont a sok vargabetű miatt, talán a 2018-as bizonytalan helyzet miatt, de már Vajna feltűnése előtt is arról keringtek pletykák, hogy az Est Media az Opus Global révén már a tőzsdén jelen lévő Mészáros Lőrinchez, az ország második leggazdagabb vállalkozójához kerül. Az elmúlt héten pedig újra felreppent ez a pletyka, mert két új nagybefektető - Antal Kadosa Adorján és Barna Zsolt fejenként 10-10 százalékos részesedést szerzett a társaságban, amit ráadásul saját közlésük szerint is 20 százaléknak kell tekinteni, mert közös művelet volt a pakettszerzés.

Ahogy akkor megírtuk, Barna Zsolt banki szakember, pályafutását az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnél kezdte. Az OTP Csoporthoz 2010-ben csatlakozott, ahol különböző vezetői pozíciókat töltött be az évek során. 2018. szeptember 1. óta az OTP Bank általános vezérigazgató-helyettese, a Bankcsoport-irányítási és Operációs Divízió vezetője.

Antal Kadosa pedig közbeszerzési, valamint jogi szakember, elsődleges szakterülete a gazdasági társaságok joga, az adójog, a közbeszerzési jog és a büntetőjog. A szakember az utóbbi években több tőzsdei vállalat esetén is felügyelőbizottsági, valamint auditbizottsági tisztséget töltött be.

Utóbbi kapcsán jelent meg egy cikk az Indexen, amelyben őt Mészáros jolly jokerének nevezték, mint annak közbeszerzési szakértője. Viszont Antal Kadosa nemcsak a felcsúti milliárdos vállalkozó mellett tűnt fel, hanem az Est Media Nyrt.-ben akkor jelen lévő Andy Vajna oldalán is ott volt a TV2-t üzemeltető részvénytársaság igazgatóságában. Az ugyan azóta Mészáros Lőrinc jó barátja, Vida József érdekeltségébe került, de Antal Kadosa nincs jelen már a társaságban.

Az Mfor még a hét elején szintén cikkezett a lehetséges kapcsolatról a tőzsdei társaság és Mészáros között, de később a cégcsoport reagált a számukra:

Antal Kadosa Adorján 2018. májusa óta a Mészáros Csoporthoz tartozó egyetlen gazdasági társaságban sem tölt be vezető tisztségviselői pozíciót. Barna Zsolt ugyan valóban a TV2 Média Csoport Zrt. igazgatósági tagja, ugyanakkor a társaság nem a Mészáros Csoport része" - közölte lapunkkal a Mészáros Csoport. Hozzátéve: mindezek alapján kijelenthető, hogy "Mészáros Lőrincnek nincs köze az Est Media-hoz".

Az Est Media helyzete több szempontból is furcsa: a Delta Systemsszel való összebútorozásuk után kisbefektetői körökben az a pletyka terjedt el, hogy a Jászai Gellérthez tartozó 4iG Nyrt.-vel együtt az állami közbeszerzési piacokon lesznek jelentős szereplők. Ezt mindegyik érintett társaság tagadta, és a nyár végén egy selyemzsinórral felérő cikk is megjelent, amelyben a kormányközeli lap azt is kiemelte, hogy nem nyernek állami megrendeléseket majd. A Delta-Est Media tandem pedig jelezte, nem is erre a piacra vágyakoznak.

