Pénteken napközben már 10 százalék felett is estek a fronthavi gázszerződések árai, és a kurzus elérte 158,5 euró/megawattórás szintet is, de 13:00-kor a referenciaszint 8,65 százalékos esés után 160,5 euró/megawattórán állt az ICE TTF-adatok alapján. Negyedórával később pedig a napi mélypontot is elérték a gázárak: 158,35 eurón állt a kereskedés.

Mindez annak fényében jelentős esés, hogy kedd óta enyhe emelkedés volt a novemberre szóló szállítási szerződéseknél, akkor 161,95 euróról indult el felfelé az gázárak szintje, és csütörtök este már 175,71 euróig szökött vissza. Az már majdnem a fele volt az augusztus 26-i csúcsnak tekinthető 349,9 euró/megawattórás kurzusnak.

Kép: ICE TTF

A magyar rezsicsökkentés részleges korlátozásával a háztartásoknak és a kisebb vállalkozásoknak már csak az átlagfogyasztásig jár a támogatott ár. A magasabb felhasználás után fizetendő árat a kormány döntése értelmében a CEEGEX árait figyelembe véve csökkentik vagy emelik majd. Most jó hír lehet, hogy a kelet-közép-európai gáztőzsdén a pénteki gáznapra 135,01 euró/megawattóra volt a referenciaár, a súlyozott átlagár pedig 123,12 euró. De a héten már szerdán 119,52 euró volt a súlyozott átlag, míg 105,99 euró/megawattóra a referenciaszint.

Augusztus 1-én még 196,17 volt a súlyozott átlagár a CEEGEX-en, tehát a rezsicsökkentést befolyásoló kurzusnál 60 százalékos esések is láthatók. Mindez, ha tartós, jó hír a háztartások számára.

Van LNG, jövőre is lehet LNG

A pénteki intenzív áresésnek több oka is van: egyrészről még mindig folyamatos és növekvő pályán van az európai LNG-behozatal, másrészről az árampiacokon is csökken a nyomás. Utóbbi oka, hogy a francia állam – mint arról a Reuters beszámolt – bejelentette, hogy teljesen államosítja az EDF energiaipari céget, amely például az atomerőművek-üzemeltetéséért felel, mindez pedig pozitív üzenet, hogy finanszírozási gondok már nem lesznek a reaktorok elindításánál, amelyeknek jelenleg is közel a fele áll.

Az LNG-szállítmányoknak hála a földgáztárolók töltöttségi szintje a kontinensen jelenleg körülbelül 90 százalékos – ez magasabb, mint tavaly, de még mindig a 2019. és 2020. októberi készletek alatt van – derül ki a Gas Infrastructure Europe adataiból. Sőt, az Inspired Energy piaci jelentése szerint az európai nemzeteknek 2023 nyarán valószínűleg az orosz gázszállítások nélkül kell feltölteniük a gáztárolókat, ami azt jelenti, hogy nagyobb mértékben függnek majd az importált LNG-től, de erre lehet is elegendő kapacitás – derül ki a Bloomberg beszámolójából.

Eközben az Európai Unió fontolgatja a gázárak ideiglenes korlátozását egy esetleges recesszió elhárítása érdekében, bár még nem világos, hogy a tisztviselők milyen mechanizmust fontolgatnak. Az ipar aggódik amiatt, hogy egy ilyen beavatkozás akadályozhatja az Európába irányuló szállításokat egy olyan időszakban, amikor szükség van az Oroszországból rendes körülmények között érkező áramlások pótlására.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol