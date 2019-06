Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hullik a pénzeső és nem látni a végét

Csúcsra emelkedett a magántőke társaságok által végrehajtott vállalatfelvásárlási tranzakciók értéke. Egy elemzés szerint ennek nem is lesz egyhamar vége, mivel mintegy 2500 milliárd dollár értékű tőke áll a partvonalon, s keresi folyamatosan a befektetési lehetőségeket.

A magántőke (private equity) társaságok által végrehajtott vállalatfelvásárlások, egyesülések és más tranzakciók értéke idén a globális pénzügyi válság óta tapasztalt legmagasabb szintre emelkedett - írja összefoglalójában a Financial Times. A piacot egy sor, 10 milliárd dollár értéket is meghaladó tranzakció hajtotta, s ezeket nem nagyon zavarta az a hullámvasút, amelyet az amerikai tőzsdék az elmúlt egy évben bemutattak.

A Prequin nevű cég adatai szerint az olyan nagy vállalatfelvásárlásokkal foglalkozó cégeknél, mint a Blackstone, a KKR vagy a Brookfield, soha nem látott összeg áll még rendelkezésre ilyen célokra, s ennek nagy része különböző nyugdíjalapoktól és vagyonalapoktól érkezett. A becslések szerint jelenleg 2,44 ezermilliárd dollár vár elköltésre ezen a piacon, így nem nagyon valószínű, hogy vége szakadna a felvásárlási hullámnak. Ezt az összeget nem csak vállalatfelvásárlásokra, hanem ingatlan és természeti erőforrások megvásárlására is fordíthatják.

Június végéig idén 256 milliárd dollár értékben hajtottak végre világszerte hitelből finanszírozott vállalatfelvásárlását - idézi a Refinitiv nevű cég adatait a brit pénzügyi lap - s ez meghaladja az eddigi csúcsévnek tekinthető 2006 első félévét is. A private equity szektor 13 százalékát adta globálisan a cégfelvásárlásoknak, ez 2013 óta a legmagasabb arány. Ráadásul szakértők szerint a piacon egyre agresszívabbak az árazások és a felvásárlások során egyre nagyobb a tőkeáttételek, azaz a tranzakciókat egyre nagyobb arányban hitelből finanszírozzák.

Idén eddig négy olyan részvénytranzakció volt, amelyben "magántőke" volt érintett és értéke meghaladta a 10 milliárd dollárt, ami ugyanannyi, mint tavaly egész évben. Ilyen volt például a szingapúri GLP nevű cég raktárainak Blackstone általi, 18,7 milliárd dollár értékű felvásárlása, amely a történelem legnagyobb értékű ingatlantranzakciója volt. Szerepelt közöttük a Nestlé bőrápolási részlegének 10,1 milliárd dolláros eladása is.

A magántőke-befektetési cégek az elmúlt két évben jelentős mértékű tőkét vontak be, a nagyon sok közülük már el is költötte az alapjaikba befolyó pénzeket, s most újabb összegeket gyűjtenek - mondta a lapnak Rob Pulford, a Goldman Sachs pénzügyi és stratégiai befektetésekért felelős európai vezetője.

