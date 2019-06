Így éri meg még jobban a szuperkötvény

Megőrülnek az emberek az új állampapírért. Tucatnyi helyen forgalmazzák, de a legolcsóbban az államkincstárnál lehet tartani a megtakarítást.

Komoly sorállás volt egész héten az új lakossági szuperbefektetés, a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) forgalmazóinál. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) széles körben terjeszti az új eszközt, a Magyar Államkincstár mellett három brókercég, az Equilor, a Concorde és az Erste Befektetési Zrt., valamint nyolc hitelintézet, a CIB, a K&H, az OTP, az MKB, a Raiffeisen, a Gránit, az UniCredit és a Takarékbank árusítja az értékpapírt. Emellett a Fundamenta csapata is beszállt, ők a kincstár számára gyűjtik a megtakarításokat.

Borítékolható, hogy elfogyott

Az ÁKK 100 milliárd forintnyit hirdetett meg a MÁP Pluszból, ezt valószínűleg el is kapkodták a kisbefeketők. A Portfólió.hu tudósítása szerint már néhány órán belül elfogyott a keret 20 százaléka, és a Napi.hu-nak nyilatkozó forgalmazók is a szokásosnál élénkebb keresletről számoltak be. Az is pörgetheti az eladásokat, hogy az a befektetői kör, amely számára elérhető az értékpapír, már hetek óta készül a kibocsátásra. A Féléves Magyar Állampapír (FMÁP) és az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) mérsékelt értékesítési adataiból legalábbis erre lehet következtetni.

Aggódnia senkinek sem kell, hogy nem jut az új állampapírból, az ÁKK ugyanis a lakossági papíroknál a kibocsátást jellemzően a kereslethez igazítja. Az intézmény most is jelezte: automatikusan teljesülnek majd a megbízások függetlenül a meghirdetett mennyiségtől. Emellett a jövő hétre is ígér a központ egy újabb 100 milliárdos tételt a MÁP Pluszból.

Forgalmazók tapasztalata UniCredit: A Magyar Állampapír Plusz iránt már az első két napon is igen jelentős érdeklődést tapasztalatunk több száz megvalósult ügylettel.

Erste: A vártnak megfelelően megnőtt az érdeklődés és az elmúlt héten - közel az induláshoz - ez fokozódott. Véleményük szerint több időre van még szükség a pontos értékeléshez és elemzéshez, de az első két nap értékesítési tapasztalatai alapján, leginkább az elhalasztott kereslet (új állampapír és a kamatadó-mentesség megjelenése) csapódott le az eddig szabadon lévő pénzek megjelenése mellett.

CIB: Jelentős az érdeklődés az új állampapír iránt.

OTP: Az OTP Bank várakozásaival összhangban, a MÁP Plusz hétfői jegyzése alapján elmondható, hogy az eddigi állampapír-jegyzésekkel összehasonlítva kissé magasabb volt a Magyar Állampapír Plusz jegyzésszáma.

Equilor: Az ügyfelek részéről nagy az érdeklődés a Magyar Állampapír Plusz iránt. Sokan meglévő befektetéseiket cserélik az új állampapírra, de jelentős mennyiségű új forrás is érkezik befektetési céllal.

Takarék csoport: Az első forgalmazási napon jelentős volt az érdeklődés, de ezt okozhatta az elmúlt hetekben elhalasztott vásárlások hétfőn (jún. 3.) történő realizálása.

MKB: Az érdeklődés jelentős, az előzetes várakozásainkat meghaladó.

K&H: Magas az érdeklődés

Az biztos, hogy a Prémium Magyar Államapapírt (PMÁP) leszámítva nem nagyon akad olyan lakossági termék, amelyik felveszi a versenyt a MÁP Plusszal. Az ÁKK meg is szüntette a versenyképtelen eszközök egy részét, nem bocsát ki több FMÁP-ot, megszűnt az egyéves diszkontkincstárjegyek hozamát követő kamatozású Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), és a mérsékelt sikert hozó Kincstári Takarékjegy Plusz (KTP Plusz) is.

Kannibalizálhatja a többi papírt

A nyomtatott KTJ-k megmaradtak, de akinek ilyen van, annak megéri visszaváltani, és venni az árából MÁP Pluszt. Az egyéves KTJ-k ugyanis évente 2,25, a kétévesek 2,75 százalékos éves kamatot fizetnek, ez sehol sincs a MÁP Plusz bónuszához, amely az első félévben évi 3,5, a második félévben 4, a második évben pedig 4,5 százalékos, ráadásul szemben a régebbi KTJ-kel kamatadót sem vonnak belőle.

A MÁP Plusz kamata Kamatperiódus Kamat (%) Első félév 3,5 (időarányosan 1,75) Második félév 4 (időarányosan 2) Második év 4,5 Harmadik év 5 Negyedik év 5,5 Ötödik év 6

Forrás: ÁKK

Mivel a MÁP Plusz minden kamatforduló után egy héten át veszteségmentesen váltható vissza, a most vásárlóknak 1MÁP helyett is érdemes ezt választani, 3 százalék helyett ugyanis csaknem 3,8 százalékos kamatot fizet éves szinten. Azoknak is érdemes számolgatni, akik bent ragadtak valamelyik korábbi, kevésbé jól kamatozó régebbi állampapírban, lehetséges ugyanis, hogy a kamatadó-mentesség és a magasabb bónusz miatt akár az 1 százalékos visszaváltási jutalék dacára is megéri átváltani a megtakarítást. A 2,5 százalékos kamattal kibocsátott Kétéves Magyar Állampapírok (2MÁP) például ilyenek lehetnek.

A kincstár verhetetlen

A forgalmazók közül a Magyar Államkincstárban éri meg a legjobban jegyezni és tartani a MÁP Pluszt. Ingyen van a jegyzés és a visszaváltás, emellett, ahogy a legtöbb forgalmazó is ugyanezeket a feltételeket alkalmazza. Az értékpapírszámlák vezetése azonban a kincstár kivételével mindenhol pénzbe kerül, ennek a költsége pedig tetemes lehet. A díjak változóak, és a díjstruktúra is.

A költség általában kétféle díj kombinációjából áll össze: az egyik az értékpapírszámla vezetésének a költsége, a másik pedig az állomány arányában felszámolt tarifa. Akinek nagyobb megtakarítása van, érdemes olyan szolgáltatót választani. Ahol ez utóbbi alacsony, és inkább a számlavezetési díjra fókuszál a szolgáltató. Az OTP és a K&H például magasabb állomány alapú díjat számol fel, az Ersténél viszont a számlavezetés költsége magasabb. A Napi.hu számításai szerint átlagosan nagyjából évente a megtakarítás 0,8-1 százalékát viszik el a szolgáltatók a befektetőktől.

A lombardhitel szól a bankok mellett

A kincstárat azért is megéri választani, mert tranzakciós illeték sem terheli az ottani vásárlást. Január 1-től a kincstár az ügyfelek bankszámlájára költségmentesen utalhatja ki a visszaváltott állampapírok vételárát, és elméletileg a bankokból is illetékmentesen lehetne utalni a MÁK-nak. A gyakorlatban azonban ez nem mindig működik, a hitelintézetek arra hivatkozva, hogy a természetes személyek banki és államkincstári számlái közötti megfeleltetést nem lehetett biztosítani minden esetben, díjat számolhatnak fel. Egy a parlament előtt lévő új törvényjavaslat viszont könnyít a helyzeten, jövő januártól már biztos, hogy illetékmentesen utalhat pénzt mindenki az államkincstárba.

Aki készpénzben kéri az állampapírok ellenértékét a kincstárban, az is olcsón jut hozzá a befektetéséhez. Ilyenkor csak, 0,3 százalékos, maximum 6 ezer forintos díjat számolhat fel lakossági ügyfelek számára. Az ügyeskedők persze maradhatnak a bankoknál. Ott ugyanis a megvásárolt állampapírokra lombardhitelt vehetnek fel, amelyből további állampapírokat vehetnek, így a megtakarításuk többszörösét is megforgathatják az új befektetésben, és ezzel még nagyobb kamatot érhetnek el, amivel az államkincstár nem tud versenyezni. Ilyen hitelt sok helyen viszont csak a privátbanki ügyfeleknek kínálnak a bankok.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK