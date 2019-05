Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így hívják majd a szuper befektetést, ami 27 százalékot fial

Magyar Állampapír Plusz lesz a neve a nemzeti kötvénynek. A postán, a kincstárban, a lakástakarékoknál és a bankokban is lehet majd kapni június 3-tól.

Herman Bernadett , 2019. május 24. péntek, 11:47 Fotó: MTI Fotó / Máthé Zoltán

Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) néven lesz jegyezhető az eddig csak nemzeti kötvény néven emlegetett lakossági állampapír június 3-tól - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. A családok támogatásával a lakosság megtakarítási hajlandóságát ösztönzi az új konstrukció, amely rendkívül könnyen elérhető, rugalmas és adómentes - tette hozzá a pénzügyminiszter.

Az új termék bevezetésével még kiegyensúlyozottabbá válik az államadósság finanszírozása is, hiszen a lakosság az állam szempontjából megbízható befektető. A belföldi finanszírozás növekvő arányát a hitelminősítők is kedvezően ítélik meg, ezt már a februári felminősítések alkalmával is kiemelten pozitív tényezőként vették figyelembe - emelte ki Varga Mihály.

270 ezer forint hozam egymillióra

A Magyar Állampapír Plusz fél év után 3,5, egy év után 4 százalék kamatot fizet, majd évente 50 bázisponttal növekszik a kamat, vagyis az ötödik év végén eléri a 6 százalékot. Ezzel egymillió forintos befektetés esetén öt év alatt 273,5 ezer forintos hozam írható jóvá.

A MÁP Plusz jegyzéséhez értékpapírszámlát kell nyitni, lehetőség nyílik online-jegyzésre is, az értékpapír elérhető lesz a Magyar Államkincstár és a Magyar Posta kirendeltségein, a lakástakarék-hálózaton keresztül, valamint várhatóan a kereskedelmi bankok fiókjaiban is.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!