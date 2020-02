Így írta át az idei kilátásokat a koronavírus

Szépek lennének a kilátások, de sok a kockázat az idén a gazdaságban. A kereskedelmi háború, a brexit és a koronavírus is lassíthatja a növekedést.

Komolyan visszavetette a kezelt vagyont a magyarországi kötvénypiac innovációja - állapította meg Komm Tibor, a CIB Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A szakember a Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) bevezetésére célzott ezzel a kijelentéssel, amelynek immár bőven 3 ezer milliárd forintosra hízott állománya részben a visszaváltott befektetési jegyekből származott. A CIB Alapkezelőnél lévő állomány május végén még 493 milliárd forint fölött volt, ez 433 milliárd forintra esett vissza az év végére, még úgy is, hogy a hozamok pozitívan járultak hozzá a növekedéshez.

A koronavírus átírta a várakozásokat

A hozamok annyira szépen alakultak, hogy a befektetési alapok mellett kitartó ügyfelek többsége jobban járt azoknál, akik 2019 közepén MÁP+-ra váltottak. A CIB Alapkezelő egyetlen alapjának az árfolyama sem esett tavaly. A tőke- és árfolyamvédett alapok egyre népszerűbbek. Az ESG (environmental, social, governance - környezeti, társadalmi és vállalatirányítás) szempontok alapján kiválasztott befektetések a CIB-nél is előtérbe kerültek, egy tőkevédett alapot indítottak nemrég ilyen kritériumok mentén.

A múlt év jól sikerült a részvénypiacokon, de a többi eszközosztály is jól teljesített - mondta Hajdu Egon befektetési igazgató. Idén is növekedést várnak az alapkezelőnél. Tavaly év végén még azt is feltételezték, hogy 2020-ban gyorsul a világgazdaság növekedési üteme, a kínai koronavírus megjelenése miatt viszont ezt kevéssé valószínű. A CIB Alapkezelőnél optimisták: arra számítanak, hogy a járvánnyal kapcsolatos aggodalmak már az első negyedévben enyhülnek. A Fed várhatóan nem szigorít az idén, sőt, ha a koronavírus terjedése miatt romlanak a gazdasági kilátások, akár lazításra is sor kerülhet - mondta Hajdu Egon.

Sok a kockázat

A legfontosabb kockázatot a világgazdaság növekedésére az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háború jelenti. Ennek eszkalálódása az USA-ban 0,4, Kínában 0,6 százalékkal vetette vissza a GDP-t. A brexit szintén negatív hatású lehet, különösen ha a britek nem tudnak megegyezni az EU-val. Ebben az esetben a brit GDP akár 5-6 százalékkal is csökkenhet három év alatt, de Németországban, Olaszországban, Franciaországban, sőt Japánban és az Egyesült Államokban is visszaeshet a gazdaság.

A koronavírus szintén nagyon komoly kockázatot jelent. Az arany vált a befektetők kedvenc eszközévé a pánik közepette, és a kőolaj az, amelyik a legjobban megsínylette a járvány terjedését. A részvények eddig közepesen teljesítettek, de a CIB várakozása az, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is emelkedni fognak a tőzsdék.

