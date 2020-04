Így kell kihasználni a túlzott optimistákat

Túlságosan is optimistává váltak a piacok a hitelpiacok és a részvénypiacok árazása alapján. Ezt a valóság egyelőre nem indokolja - véli Mohamed El-Erian

Ha kisebb is lett a szakadék a között a sok közgazdász által várt V-alakú recesszió és a valóság között, azért ez az eltérés még mindig megvan és ez igencsak fontos kérdés elé állítja a befektetőket - írja Financial Timesban megjelent véleménycikkében Mohamed El-Erian, az Allianz vezető közgazdásza. Minél gyorsabban meg lehet válaszolni ezt a kérdést, annál kisebb lesz a valószínűsége annak, hogy egy következő tőkepiac mélyrepülés aláássa az amúgy is kihívásokkal küzdő gazdaságot - véli a szakértő.

El-Erian szerint a közgazdászok eleinte, túlzottan optimistán, gyorsan elfogadták azt a teóriát, hogy a globális gazdaság az első negyedéves nagy zuhanást követően a második negyedévben gyorsan magára talál majd. Aztán a várakozások módosultak, már a második negyedévre is nagy visszaesést várnak és úgy vélik, ezt egy jóval fokozatosabb talpra állás követi majd az ezt követő harmadik negyedévben. Ez utóbbi feltételezés már inkább köszönőviszonyban van a globális gazdaság hirtelen leállásával.

Alulbecslik a negatívumokat

Azonban El-Erian úgy véli, a jelenlegi előrejelzések még mindig alulbecsülik a világgazdaság járvány miatti leállásának komolyságát. Azt, hogy a dolog természeténél fogva mennyire nehézkes lesz majd az újraindítás és mekkora változások lesznek majd a válság utáni világban.

A nagy cégeknek hiányzik az előrejelezhetőség, ezért felfüggesztik a saját tevékenységükre vonatkozó előrejelzéseiket. Sok cég elkezdett biztonsági pénztartalékokat felhalmozni, s kötvényeket bocsátott ki akkor is, ha eközben nyeresége csökkent és hitelminősítésük romlott.

A szakértő felhívta a figyelmet, hogy a befektetésre ajánlott minősítéssel rendelkező kibocsátók között hatalmas a tolongás és sok kötvényt akarnak eladni, amire egyelőre megfelelő kereslet van a befektetők részéről, nem kis részben a Fed és a többi jegybank által beindított bankóprésnek köszönhetően. Ez utóbbi mértéke egyébként már elérte a 2008-as válság idején tapasztaltat. A cégek eközben igyekeznek leépíteni a feleslegessé vált munkaerőt, emiatt az elmúlt három hétben csak az Egyesült Államokban 17 millióval ugrott meg a munkanélküliek száma. A munkanélküliségi ráta ezzel 10 százalékra ugrott, ami a legnagyobb érték a a pénzügyi válság óta.

A piacok is félreáraznak

Azonban nem csak a közgazdászok előrejelzései nem képesek előrejelezni a gazdasági sokk hatását a háztartásokra és a cégekre. A pénzügyi piacok is túlságosan optimisták, legalábbis ha az amerikai részvények árfolyam/nyereség (P/E) mutatóit, illetve a bóvli-kötvények árazását nézzük. Ezek nem veszik figyelembe a folyamatok előrejelezhetőségében beálló változásokat, sem azt, hogy a cégek sokkal jobban eladósodnak a korábbiaknál. Azzal sem számolnak, hogy a kormányok sokkal jobban beleavatkoznak a magánszektor működésébe, s a gazdasági szereplők a korábbiaknál kockázatkerülőbbek lesznek és azt sem, hogy jelentősen megnő majd a vállalati csődök száma.

El-Erian szerint a túlzott optimizmus oka az, hogy a tőzsdei befektetőket az elmúlt évek arra kondicionálták, hogy minden egyes piaci megingást vásárlási lehetőségként értékeljenek. Mindez annak köszönhetően, hogy ha valamikor probléma adódott, akkor jött a Fed és megoldotta. A másik ok, hogy a befektetők nem tudják megkülönböztetni, hogy mi az amire a fiskális és a monetáris politika képes, és mi az, amire nem. Szerinte a rövidtávú likviditása válságot és piaci sokkokat tudja kezelni, azonban a gazdaságot nem tudja gyorsan újraindítani és a vállalati és a fejlődő országokbeli csődöket nem tudja elkerülni.

Ki kell használni a felpattanást

Épp emiatt a befektetők bölcsen teszik ha kihasználják a Fed által okozott piaci felpattanást és elkezdik a portfólióikat átalakítani. Szerinte érdemes lehet a rosszabb minőségű cégek helyett az erős mérleggel, alacsony eladósodottsággal és pozitív cash-flow termelő képességgel rendelkező cégek részvényeiből bevásárolni. Olyan témák lehetnek a nyerők, amelyek inkább a deglobalizációból nyerhetnek s nem pedig a globális ellátási láncok biztosította előnyöket használják ki.

Az igazi visszapattanás majd akkor lesz a piacokon és a gazdaságban, ha orvosilag sikerül előrelépni a vírus kimutatásában és a terjedése elleni harcban, s ha a betegséget az eddigieknél hatékonyabban lehet majd kezelni, s ha nő a népesség immunitása. A közgazdászoknak eközben pedig jobban oda kellene figyelniük a rövidtávú, nagyon érzékeny mutatókra, amelyek jelzik a járvány súlyosságát, az újraindítás robusztusságát. Ezen kívül pedig azt kellene kitalálni, hogy az újraindítás után mely témák határozzák meg majd a globális gazdaság irányát.

A befektetőknek ezalatt viszont alaposan át kell vizsgálniuk portfóliókat, mely cégek, kötvénykibocsátók esetében nőtt meg jelentősen a csőd veszélye. Nem árt tartalékolni arra az esetre sem, ha a Fed tovább folytatná a piacok támogatását. El-Erian szerint el fog jönni a teljes fellendülés ideje. Egyelőre azonban ez még nem következett be.