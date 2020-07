Így lehetett meggazdagodni a járvány idején

Meglepő módon a befektetési alapok harmada pluszban állt idén félévkor az év elejéhez képest Magyarországon. A klímaváltozás, a trendi részvények és az arany is sokat hozott idén a konyhára.

Bár a koronavírus-járvány soha nem látott gyors zuhanást hozott a tőzsdékre márciusban és áprilisban, a magyarországi befektetési alapok az első félév végére egész jól kiheverték a krízist.

A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) adatai szerint a nagyjából 740 alapsorozat harmada pluszban állt június végén, és az alapok kevesebb mint ötöde szenvedett el 10 százalékosnál nagyobb árfolyamcsökkenést az év eleje óta. Az elmúlt három hónapban a legrosszabb helyzetben lévő konstrukciók is szépítettek, az alapok 90 százaléka került pluszba.

A jók közül is kiemelkedett a Hold Alapkezelő Max USD és Max Euró alapja, ezekkel a befektetők az év eleje óta 30 százalék fölötti hozamot érhettek el, ráadásul nem is az időközben gyengülő forintban, hanem dollárban, illetve euróban számolva. Ezek abszolút hozamú alapok, amelyeknél a befektetések köre széles, emellett devizakockázatot is futnak. Az OTP Sigma szintén abszolút hozamú alap, amely akár az eszközök esésére is fogadhat. A hozama nem sokkal maradt el a Hold alapjaiétól, 28,5 százalékot emelkedett az első félévben.

Pesszimisták a portfólió-menedzserek

Az április végi csúcsokról május elején rövid ideig lefordultak a piacok, de ezt a mini korrekciót gyorsan sikerült lerázniuk magukról. A hangulatot javította, hogy a világ fejlett gazdaságai fokozatosan enyhítenek a lezárásokon és a vírusfertőzés terjedése is lassult, valamint a halálesetek száma is lassabb ütemben nőtt. Úgy tűnik, kicsit enyhült a kínai-amerikai feszültség is, ami a vírus kirobbanásának eredetén pattant ki. Egyelőre úgy néz ki, nem akad el a tavaly decemberben aláírt kereskedelmi megállapodás végrehajtása sem, noha arra számítunk, hogy az amerikai elnökválasztásig még újra előkerülhet a téma - írta az alap egyik legfrissebb hírlevelében Tóth István, az OTP Sigma portfólió-menedzsere.

A szakember nem hisz abban, hogy V alakú lesz a válság görbéje, hiszen áprilisban csak az USA-ban 20,5 millió ember veszítette el állást, ennek évekig tartó konzekvenciái lesznek a vállalatok profitabilitását, illetve a lakosság keresletét illetően. Ezért az alap portfóliójában továbbra is tartanak az S&P500 indexre szóló short pozíciónkat. A kőolajár esésére is fogadott az alap, miután valamelyest emelkedtek az árak, hosszabb távon viszont arra számít a szakember emelkednie kell a kőolaj árának.

Klímaváltozás és technológia

A járvány idején egyértelműen felértékelődtek az online megoldások. Nem is meglepő ezek után, hogy az első félév nyertesei között vannak a technológiai részvényekbe fektető alapok. A toplistás hozamú alapok közé bekerült az Accorde Techno, a Budapest NEXT technológiai alap és a Generali Innováció is. Az Accorde alapja euróban számolva több mint 25 százalékos hozamot ért el fél év alatt, a Budapest NEXT csaknem 20, a Generali Innováció 18,5 százalékot szedett magára.

Az Accorde Techno legfrissebb portfólió-jelentésében arról írtak, hogy az alapban lévő részvények és indexek jellemzően 0-6 százalék közötti mértékben emelkedtek, kivéve az Apple, Facebook és Nvidia, amelyek árfolyama több mint 10 százalékkal ugrott meg. Májusban számos vállalatban csökkentették a pozíciók méretét, ugyanakkor új elemként bekerült a portfólióba a Tencent. Az alap a májust még 90 százalék körüli nettó részvénykitettséggel zárta, és továbbra is tart fedezeti céllal eladási opciókat és aranyat is.

Az elmúlt évek egyik sikersztorija, a klímavédelem is tovább szárnyalt az idén a tavaszi megtorpanás dacára is. Az OTP Klímaváltozás 130/30 alap szintén két százjegyű hozamot ért el, 12,6 százalékos pluszban volt a félév végén. Az alap a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből ígér részesedést a befektetőknek.

Az arany is fénylett

A koronavírus-járvánnyal együtt tombolni kezdett az aranyláz is a piacokon. Magyarországon is rengeteg aranyat vásároltak a kisbefektetők, de a nemzetközi árutőzsdéken is keresetté vált a menekülőeszköznek számító nemesfém. Az évet 1500 dollár/uncia szinten indította az arany, a jelenlegi unciánkénti ár viszont már megközelíti az 1800 dollárt, és a szakértők azt sem tartják kizártnak, hogy az idén átlépi a 2 ezer dolláros lélektani határt is az árfolyam.

Aranyba persze nem csak úgy lehet befektetni, ha fizikai értelemben megvásárolja a befektető, de alapokon keresztül is. A CIB, az Erste és a Budapest Alapkezelő is rendelkezik aranyba fektető befektetési alapokkal. Ezek mindegyike több mint 10 százalékos hozamot ért el eddig az idén. Hármójuk közül az Erste volt eddig a legsikeresebb, 15,42 százalékos hozammal.

Bár kétszámjegyű hozam nem keletkezett rajtuk, de jól hoztak azok az alapok is, amelyek a "trendi" részvényekbe fektettek be. Az OTP Trend 9,17 százalékot szedett magára fél év alatt, az Aegon Megatrend hat havi hozama meghaladta a 8 százalékot. Az OTP Trend azoknak a vállalatoknak a részvényeit törekszik tartani, amelyek a befektetők körében az ügyeletes kedvenceknek számítanak.

A lakosság körében legjobban kedvelt ingatlanalapok is szépen vették az akadályokat, egyik nagy alap sem került mínuszba az első félév után, sőt az MPT Ingatlanalap 2,52 százalékos hat havi hozama évesítve számolva bőven meghaladja az inflációt, de még a Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) által elérhető nyereséget is. Az Erste Ingatlan 1,83 százalékos hozamot ért el fél év alatt, ez is összemérhető a MÁP+ által az első félévre kifizetett 1,75 százalékkal. Igazán komoly nyereséget azok értek el az ingatlanalapokon, akik a Raiffeisen B és C ingatlanalap-sorozataiba fektettek be, ezek ugyanis nem fedezték le a devizakockázatot, a forint gyengülése miatt ezek 9 százalék fölötti hozamot értek el az első félévben.

Betliztek is sokan

Voltak persze nagy bukások is az első félévben. Az egyik legnagyobb az OTP Supra volt, amely még mindig több mint 31 százalékos bukóban van az év eleje óta. A privátbanki ügyfelek egyik kedvenc alapjában 200 milliárd forintnál is több pénz van, nem csak kisbefektetők, de más alapok, intézmények is jelentős összeget tartanak benne. Az alap márciusban a kőolajhoz kapcsolódó befektetéseken bukott sokat, azóta lassan javul az árfolyama.

Nagyot esett az év eleje óta az OTP Euro G10 Euró alap is, amely még mindig 20 százalék fölötti mínuszban áll annak ellenére, hogy az utóbbi három hónapban több mint 9 százalékot emelkedett az árfolyama. A Budapest Paradigma, az Amundi Expolrer és a K&H Szikra, az Aegon Maraton és az Aegon Panonárma befektetői sem valószínű, hogy elégedettek az első hat hónap teljesítménye láttán, miután megtakarításuk 10-15 százalékát elvitte a járvány.

Míg a fejlett részvénypiaci alapokon általában nyertek a befektetők, a fejtörekvő piacok és a régió részvénypiacán befektető konstrukciók hatalmas mínuszban vannak. Bár a BUX index április óta már kitartóan emelkedik, a Budapesti Értéktőzsde teljesítményét követő alapok fél év után még bőven 20 százalékosnál nagyobb mínuszban járnak. A többi közép-európai részvényalap is gyors ütemben dolgozza le ugyan a márciusi-áprilisi összeomlást, de még mindig 15 százalék körüli mínuszban járnak az év eleje óta. A legjobban az Accorde görög alapja szenved, a pontosan egy évvel ezelőtt elindított alap árfolyama az idén csaknem 33 százalékot esett.