Így szerepelt Budapest - csak a Richter tudott komolyabbat felmutatni a héten

Miközben a Richter részben a koronavírus-gyógyszer kifejlesztésében elért eredményének köszönhetően közel 2 százalékkal drágult, a többi vezető részvény minimális változással zárta a hetet a tőzsdén.

Csökkenő forgalom mellett erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 33 660,44 ponton zárt pénteken, 210,60 ponttal, 0,63 százalékkal magasabban az előző heti záróértékénél.

Az Equilor elemzői a heti összefoglalójukban azt írták, a héten oldalazott a héten a BUX index. A vezető részvényekhez köthető hírek közül az egyik leglényegesebb, hogy Richternek sikerült szintetizálnia a koronavírus kezelésében hatásos remdesivir hatóanyagot és az eddig legyártott gyógyszerek nagyjából 3000 kórházi beteg kezelésében segíthetnek. A gyógyszergyár a kormánytól kapta a megbízást és a finanszírozás is állami volt, így a legyártott gyógyszereket átadja, abból nem keletkezik árbevétele a társaságnak. A Richter árfolyama emelkedéssel reagált a hírre, de később visszaesett.

Összességében a Richter árfolyama a héten 1,8 százalékkal 6680 forintra drágult.

Az OTP Bank vezérigazgatója, Csányi Sándor szerdán jelentette be, hogy a cégcsoport tovább szeretne terjeszkedni és ehhez megfelelő célpontokat keres. Közölte azt is, hogy a tervek szerint a 2019-es és a 2020-as év után is fizet majd osztalékot a bank. A tavalyi év után 248 forintos osztalékot terveztek kifizetni, a Magyar Nemzeti Bank azonban 2021. január 1-ig az osztalékfizetés felfüggesztésére szólította fel a hitelintézeteket. Csányi Sándor szerint az OTP papírjai jelenleg 40 százalékos diszkonttal forognak a valós értékükhöz képest. Az OTP 10 ezer forintos szint felett zárt kedden és szerdán, csütörtökön azonban letörte ezt a szintet, pénteken tovább gyengült a bankpapír és 9870 forinton fejezte be a kereskedést.

Végül az OTP 9870 forinton zárta a hetet, ez mindössze 0,3 százalékos drágulásnak, gyakorlatilag stagnálásnak felel meg.

A másik két vezető papír közül a Mol-részvények ára szintén minimális mértékben, 0,2 százalékkal emelkedett, így 1670 forinton fejezték be a hetet. A többiekkel szemben a Magyar Telekom veszített értékéből, igaz, mindössze 0,1 százalékkal csökken az árfolyam, ennek eredményeként 362 forintra csökkent.