Így teljesített novemberben Budapest

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényforgalma az októberi 219 milliárd forint után novemberben 227,1 milliárd forint volt szemben a tavaly novemberi 348,8 milliárd forinttal - közölte a BÉT az MTI-vel.

A 11,4 milliárd forintos napi átlagforgalom is felülmúlta az októberit, hiszen akkor 10 milliárd forint értékű kereskedés jutott egy napra, de a tavaly novemberi 17,4 milliárd forintot nem tudta megközelíteni. A tőzsdeindex a havi összesítés szerint 42 180 pontról, 43 705 pontig lépett feljebb, de november 25-én 44 314 pontot is el tudott érni. A BÉT a világ vezető részvénypiacaival együtt erősödött, ám a rekordjaihoz a támogató nemzetközi hangulat mellett a belföldi növekedés is hozzájárult - írták.

A vezető részvények közül kiemelkedően teljesített az OTP, amely 5,3 százalékos havi áremelkedéssel 14 290 forintig jutott. A bank 96,1 milliárd forinttal 42,3 százalékot ért el a forgalomból.

A Richter még magasabb, 6,5 százalékos növekedést ért el, így 5815 forintig jutott. A gyógyszeripari részvény 54,2 milliárd forintos forgalma az összforgalom 23,9 százaléka.

A Mol árfolyama havi összevetésben 0,8 százalékot nőtt, forgalma 42,8 milliárd forint volt novemberben, ez a teljes forgalom 18,8 százaléka volt.

A Magyar Telekom 4,9 milliárd forintos forgalom mellett 0,2 százalékkal erősödött. A távközlési papír forgalma az összforgalom 2,1 százaléka volt.

A kisebb forgalmú papírok közül ezúttal az Est Media árfolyama emelkedett kiemelkedő mértékben, 7,8 százalékkal, milliárdos értékben.

A befektetési szolgáltatók versenyét novemberben a Wood&Company nyerte 124,4 milliárd forintos duplikált kereskedési értékkel. A Concorde Értékpapír 106,1 milliárd forintos forgalommal lett a második, az Erste 90,8 milliárd forinttal a harmadik.

