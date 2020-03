Ilyen hetet zárt Budapest

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 41 185,29 ponton zárta a hetet, 955,65 ponttal, 2,38 százalékkal magasabban az előző heti záróértékénél. A részvénypiac heti forgalma 106,9 milliárd forintot tett ki az előző heti 116,1 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek.

Az előző heti jelentős, 12 százalékos esés után a hét elején még felfelé menetelt a BUX index, a hét utolsó két napján azonban ismét lefelé vette az irányt, de még így is erősebben zárt az előző heti záróértékénél.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-nek küldött heti összefoglalójában azt írta: a nemzetközi befektetői hangulatot nem nyugtatta meg az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed keddi rendkívüli kamatcsökkentése, és a koronavírus amerikai terjedése is gyorsulni látszik. Az európai országokban is egyre több helyen jelenik meg a betegség, és a héten Magyarországon is diagnosztizálták az első koronavírussal fertőzött betegeket.

Az OTP a pénteki gyorsjelentése alapján rekordévet zárt tavaly, és minden mutatóban az elemzői várakozások felett teljesített. A cég igazított éves adózás utáni eredménye meghaladta a 419 milliárd forintot, amely 29 százalékos emelkedésnek felel meg. A vezetőség bejelentette, hogy 13 százalékkal, 248 forintra tervezik emelni az egy részvényre eső osztalékot.

A JPMorgan a héten megjelent ajánlásában változatlanul 7900 forinton hagyta a Richterre vonatkozó 12 havi célárfolyamát, azonban az elmúlt időszakban tapasztalható árfolyam-emelkedés miatt semlegesre rontotta a korábbi felülsúlyozási ajánlását a gyógyszeripari részvényre.

A Graphisoft Park rendkívüli közgyűlése jóváhagyta a klasszikus osztalékfizetést helyettesítő strukturált részvény-visszavásárlási programot. A Graphisoft Park elnöke szerint az aukcióval minden részvényes jól jár. A tranzakcióra április 3-án kerül sor, amikor a vállalat 33 millió euró értékben szándékozik részvényt visszavásárolni a befektetőktől. A társaság legfeljebb 6280 forintért fizet egy részvényért - írja az Equilor.

A Richter árfolyama a héten 7,72 százalékkal erősödött, 6695 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 28,6 milliárd forintot.

Az OTP 3,46 százalékkal emelkedett a héten, 13 750 forinton zárt pénteken, heti forgalma 58,8 milliárd forintot tett ki.

A Mol papírjának értéke a héten 4,06 százalékot esett, a kereskedést pénteken 2268 forinton fejezte be, heti forgalma 14,7 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom árfolyama 1,26 százalékkal emelkedett a héten, pénteken 403 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 1,76 milliárd forintot.