Ilyen napkezdésről sokan álmondnak

Ha fokozatosan is, de kiderül, mit tervez a PSA az Opel üzemekkel. Néhány felett még ott lebeg a hóhérbárd, de például Szentgotthárd sorsa már biztosnak látszik. És mostantól ugyanez igaz Lutonra is, ahol most épp a csak jelvényükben eltérő Opel és Vauxhall Vivaro, illetve a Renault Trafic modellek készülnek.