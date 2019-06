Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Íme, az év legjobb befektetései: a szuperkötvény elbújhat mögöttük

Hétszázból 450 hazai befektetési alap simán megverte volna az év eddigi részében a magyar állampapír (máp) pluszt. A nagy riválisnak tartott hatalmas ingatlanalapok persze nem, de részvényalappal nehéz volt az idén mellényúlni.

Labdába se rúghat a szuper állampapír a befektetési alapok mellett - legalábbis az eddigi szűk félévi teljesítménye alapján. A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) adatai alapján a körülbelül 700 hazai alapból és sorozatból legalább 450 teljesített jobban, mint ahogy a magyar állampapír plusz (máp plusz) teljesítene fél év után.

A máp plusz az öt évre átlagosan 4,95 százalékos kamatot fizet - kamatadómentesen -, ezen belül a első félévben évesítve 3,5, a másodikban évesítve 4 százalékos a kamat, a második évben 4,5, a harmadikban 5, a negyedikben 5,5, az ötödikben pedig 6 százalékos kamatot fizet a papír. Az első héten 529 milliárd forintnyit jegyeztek a papírból, míg a második héten több mint 160 milliárd forintnyit.

Kockázatmentesen nincs hozam

Általában az alacsony kockázatot vállaló alapok azok, amelyek nem vernék meg a máp pluszt. A tőkevédett, a pénzpiaci és likviditási, valamint a rövid kötvényalapok voltak azok, amelyeknek a hozama az év eleje óta még az 1,75 százalékot sem érte el.

A vegyes alapok közül a kötvényeket magasabb arányban tartó óvatos vagy közepes arányban tartó kiegyensúlyozott alapok között találni még ilyen konstrukciókat. A lakossági állampapírok fő konkurensének tartott nagy ingatlanalapok teljesítménye szintén szerényebb volt, mint amit a máp plusztól várni lehet.

Két számjegyű hozamok

Az alapok tizede viszont két számjegyű pluszban van az év eleje óta, összesen 70 befektetési alap árfolyama emelkedett január óta több mint 10 százalékot. A legjobban az idén az orosz részvényalapoknak ment, az OTP orosz alapjának forintos lakossági sorozata 27,5, az Aegoné 24 százalékos pluszban áll.

Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek az alapok a legrizikósabb konstrukciók közé tartoznak, ugyanekkora mínuszt is könnyedén összeszednek fél év alatt, ha például az orosz részvénypiac esni kezd. Márpedig ez bekövetkezhet akár geopolitikai feszültségek miatt is, amelyekből akadt néhány az elmúlt években.

Globális felmelegedés

A lakosságot egyre jobban aggasztja a globális felmelegedés, a politikusok is egyre komolyabban veszik ezt a kérdést. A zöld befektetési alapok pedig szárnyalnak, az OTP Klímaváltozás 130/30 részvényalap árfolyama az év eleje óta már 19 százalékot emelkedett. A válság után ennek az alapnak nem ment jól, de az elmúlt három évben már évente átlagosan 13 százalék fölött teljesített.

A részvénypiac kedvező időszakot él át dacára a kereskedelmi háborús félelmeknek. A jegybankok ugyanis ismét élénkítenek, a klímaváltozás hatásaiból profitáló papírok pedig az átlagnál is jobban teljesítenek - mondta a Napi.hu-nak Czachesz Gábor, az alap portfóliómenedzsere, az OTP Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója.

Robbantottak a fejlett piacok

A fejlett piaci részvényalapok valóban nagyon jól teljesítenek az idén, a többségük 10 százalék fölötti hozamot ért el az év eleje óta. Az Amundi USA devizarészvény alapja 17 százalékot szedett magára, de több mint 16 százalékos pluszban van a Budapest Alapkezelő BF Money fejlett piaci részvényalapja, és az OTP Omega részvényalap is.

A Federal Reserve korábban szigorított, de ezzel felhagyott. A Fed és a többi jegybank is nagyobb valószínűséggel fog kamatot vágni, hogy kezelni tudják a világgazdaság különböző sokkjait - írta nemrég Nouriel Roubini, a New York Egyetem közgazdász­professzora, a Roubini Macro Associates vezérigazgatója a Világgazdaságban.

Legutóbb Mario Draghi, az Európai Központi Bank (ECB) elnöke jelentette be, hogy ha az infláció nem nő a kétszázalékos cél közelébe, élénkítésre lehet szükség. "Az ECB még mindig csökkenthet a kamatokon, úgy, hogy közben megteszi s szükséges lépéseket a negatív kamatok kedvezőtlen mellékhatásainak elkerülésére" - mondta az ECB első embere.

A feltörekvők is jól hoztak

A fejlett piaci alapoknál kicsit gyengébben, de a mostanában a legnépszerűbb befeketésnek számító szuperkötvénynél lényegesen jobban teljesítettek idén a feltörekvő piaci részvényalapok. A BF Money EMEA és az OTP Planéta is 10 százalékosnál magasabb pluszban jár már, az OTP Fundman pedig csaknem 9 százalékot emelkedett. A kelet-közép-európai tőzsdéken befektető konstrukciók 4-7 százalékos hozamot értek el, a Budapesti Értéktőzsde indexét követő konstrukciók ezeken belül a gyengébbek közé tartoztak.

A dinamikus - részvényeket magasabb arányban tartó - vegyes alapok között is volt olyan, amelyik 10 százalékot megközelítő mértékben emelkedett, például ilyen volt az Aegon Prémium Everest és a Budapest Prémium alap. A Hold Forte és a Hold Molto Forte kivételével mindegyik dinamikus vegyesalap legalább három százalékot összehozott már az év elejétől.

Abszolút hozam

Az abszolút hozamú alapok 2019-ben hoztak hideget és meleget is. Ezek a konstrukciók általában nagyon szabadon fektethetik be a pénzt, a portfóliómenedzserek döntik el, miben hisznek, és az alapján választanak eszközöket: részvényeket, kötvényeket, árupiaci instrumentumokat, sőt akár a piacok esésére is fogadhatnak.

Az idei év legrosszabbul teljesítő alapja egy abszolút hozamú konstrukció volt, az OTP G10 Euró, amely csaknem 14 százalékos bukóban van jelenleg. A legjobban teljesítő abszolút hozamú alap szintén OTP-s, a Supra, amelynek árfolyama 9,28 százalékos pluszban jár az év eleje óta. A Supra a legnagyobb hazai abszolút hozamú alap, lakossági és intézményi sorozatában összesen 220 milliárd forint van. Ez nem csoda, hiszen az alap indulása óta imponáló teljesítményt nyújt, 14,73 százalékos éves hozamot ért el 2008 májusi indulása óta.

Nem panaszkodhatnak az Accorde Global alap befektetői sem a 7,9 százalék körüli hozam után, és az OTP EMDA 6,7 százalékos teljesítménye is figyelemre méltó.

