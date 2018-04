Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Indexemelkedés New Yorkban

Pozitív kezdés után lendületes árfolyam-emelkedés indult csütörtökön a technológiai részvények vezetésével az amerikai értékpapírpiacokon - írja az MTI.

A kereskedés vége előtt mintegy két órával a DJIA-30 index 0,5 százalék, az S&P-500 index 0,4 százalék, a Nasdaq Composite index 0,2 százalék nyereségben járt.

Kereskedők szerint az árfolyam-erősödés a korábban elszenvedett veszteségek korrekciója. A technológiai ágazat papírjait az elmúlt napokban-hetekben több tényező is nyomás alatt tartotta, közöttük a Facebook adatkezelési botránya miatt megrendült befektetői bizalom, Trump elnöknek az Amazon.com postaszolgálati gyakorlatát kipellengérező Twitter üzenetei, valamint az önvezető járműtechnológia piaci érettségével szemben felmerült kétségek.

A Facebook részvénye két és fél százalékkal, az Amazoné két százalékkal, a Netflixé másfél százalékkal erősödött. Az Alphabet részvény kezdeti emelkedés után fél százalékkal mínuszba csúszott. A félvezető-ipari részvényeket az Advanced Micro Devices részvényének kétszázalékos erősödése vezette feljebb.

A technológiai papírok mellett az energiaipari papírok mutattak még kiemelkedő teljesítményt, de az S&P-500 indexben képviselt mind a 11 gazdasági ágazat árfolyammutatója erősödött.

Csütörtökön az amerikai-kínai kereskedelmi háború kitörésének kockázata is enyhült valamelyest, mentesítette a piacokat a kockázatkerülés kényszere alól.

A kereskedelmi feszültség enyhülése az olajárakra is pozitív hatással volt, de az emelkedéshez hozzájárult az is, hogy a kereskedők körében végzett Reuters-felmérés szerint márciusban 11 havi mélypontra csökkent az OPEC termelése. Az amerikai olajkészletek váratlan mértékű múlt heti csökkenése is az áremelkedésnek kedvezett. Az olajár szerdán még kétheti mélypontra esett, miután Kína bejelentette ellenintézkedéseit az amerikai importvámokkal szemben.

A WTI 0,13 százalékkal 63,45 dollárra, a Brent 0,34 százalékkal 68,25 dollárra emelkedett hordónként.

A dollár erősödött, az arany ára ezzel párhuzamosan csökkent. Az eurót 0,36 százalékkal jegyezték gyengébben 1,2233 dolláron, az arany ára 0,83 százalékkal unciánként 1329,10 dollárra csökkent.

Budapest is kizöldült a nap végére.

