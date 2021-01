Indul a szezon Amerikában, nagyon várják a fordulatot

A legnagyobb amerikai cégek sorra közzéteszik a tavalyi negyedéves számaikat. A piac leginkább a menedzsmentek előrejelzéseire kíváncsi, jöhet-e a fordulat.

A héten indul be igazán a gyorsjelentési szezon az amerikai cégek körében. A befektetők most azt próbálják meg kitalálni a számokból és a menedzsmentek előrejelzéseiből, tényleg indokolt-e a profitok gyors talpra állásában reménykedni, vagy rekordmagasságban tartózkodó tőzsdei árfolyamok inkább légvárra épülnek - írja összefoglalójában a Reuters.

A mostani optimizmust a tőzsdéken azt táplálja, hogy a befektetők abban bíznak, a vakcinák megjelenésével lehetővé válik a gazdaságok újranyitása és a fellendülés. Eközben a további fiskális ösztönző csomagokban való hit szintén tüzeli a várakozásokat.

Az első fontos cégek az amerikai piacon, amelyek közzéteszik a tavalyi negyedéves számaikat a JPMorgan, a Citi és más nagyobb bankok lesznek.

Bizakodók az előrejelzések

Az S&P 500-as részvényindex kosarában szereplő cégektől az elemzők jelenleg átlagosan 9,8 százalékos nyereségcsökkenést várnak az IBES adatai szerint az utolsó három hónapra. Az első negyedévre viszont már 16,4 százalékos emelkedést várnak, míg az év egészére 23,6 százalékos profitbővüléssel számolnak.

A historikus eredményszámoknál a befektetőket valószínűleg még jobban fogják érdekelni azok a kommentárok, amelyeket a cégek vezetői fűznek majd a jelentésekhez. A menedzsmentek és a befektetők biztos, hogy nem a visszapillantóba akarnak nézni, az idei év érdekli őket - mondta a hírügynökségnek Kenneth Leon a CFRA Research elemzési igazgatója. Az S&P 500-as index jelenleg az idénre várt eredmények 22,7-szeresét éri, egy ilyen P/E hányados még akkor is magas lenne, ha ehhez nem kellene 23,6 százalékkal ugrania az eredményeknek. Ez jelentősen meghaladja a hosszútávú, 15 körüli átlagot a Refinitiv adatai szerint.

A negyedévet nézve a szektorok közül az energetikai és az ipari mutathatja fel a legnagyobb profitzuhanást. Ezek a szektorok a gazdasági ciklusokra érzékenyebbek, ezért az elmúlt hónapokban a részvényeik túlteljesítették a piac egészét - a technológiai szektort leszámítva - a többi részvényhez képest mégis még mindig olcsónak tűnnek - írja az összefoglaló. Eközben a legnagyobb növekedést a szintén ciklusérzékeny nyersanyagszektor és a technológiai szektor érhette el.

A második negyedév szebb lehet

Az elemzők várakozásai szerint egyébként a növekedés nagy része idén inkább a második negyedévre lesz jellemző, most ugyanis egyelőre a fertőzések számának az emelkedése a jellemző, s a beadott oltások száma még messze nem érte el a kívánt mennyiséget. Valószínűbb, hogy a második féléves várakozások fognak felfelé mozdulni, ahogy a cégek számára kikristályosodik egy kicsit a jövő - mondta Lindsey Bell, az Ally Invest vezető befektetési stratégája.

Most, hogy a fellendüléssel kapcsolatban ilyen sok a bizonytalanság, még inkább fontossá válik, hogy információkat kapjanak a befektetők a cégektől, még ha nem a szokásos formális kitekintés keretében is. A piac alig várja már, hogy lássa a pozitív fordulatot - tette hozzá Quincy Krosby, a Prudential Financial vezető piaci stratégája.