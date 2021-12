Mától lehet megvásárolni az új lakossági eurós állampapírokat a Magyar Államkincstárnál. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) kétféle eurós inflációt követő állampapírt is a piacra dobott hirtelen, az egyik 2027-ben, a másik 2025-ben jár majd le. A kezdő kamat szokatlanul magas, a 2027-es kifutású kötvénynél 4,4 százalék, a rövidebb futamidejűnél pedig 3,9 százalékos.

Ez rendkívül gáláns ajánlatnak tűnik, hiszen magasabb a forint állampapírok aktuális referenciahozamánál is. A hároméves hozam múlt pénteken 3,88, az ötéves kicsivel magasabb 3,92 százalékos volt. A banki ajánlatokhoz képest főleg magas ez az eurós kamat, az euróbetétek ugyanis - hiába nő az infláció és a kamatot - jelenleg Magyarországon nem nagyon fizetnek kamatot.

Az ÁKK által kínált kamat azonban csak látszólag rendkívül magas. A két eurós kötvény hozama ugyanis az inflációhoz igazodik, azon felül fizetnek valamennyi kamatprémiumot. Az ötéves kötvénynél ez 1, a háromévesnél pedig csupán 0,5 százalékpont. A korábban kibocsátott hasonló Prémium Euró Magyar Állampapírok (PEMÁP) ennél több bónuszt kínáltak az infláció fölött. A mostani kamatnál a 2020 szeptembere és 2021 szeptembere közötti eurozónában mért áremelkedést vették figyelembe. Ezt követően félévente lesz kamatszámítás, és a szeptember-március, illetve a március-szeptember közötti időszakok átlagos inflációjához igazodik majd a kifizetés.

Van rá kereslet

A Prémium Magyar Állampapírhoz (PMÁP) hasonlóan a PEMÁP-ra is megnőtt a kereslet az elmúlt hónapokban. Az ÁKK az új sorozatok indításával együtt lezárta a két korábbi sorozat értékesítését, amelyek közül az egyiknél már két rábocsátást is meghirdetett, olyan gyorsan fogyott a papír. A PEMÁP-ból jellemzően 100 millió hirdet meg az állam az első körben, a 2026-os papírból azonban az utolsó rábocsátásnál már 300 millió eurónál tartottak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai is azt igazolják, hogy van kereslet ezekre az értékpapírokra, októberben 14,2 milliárd forintért, vagyis az akkori árfolyamon mintegy 40 millió euróért vásárolhattak eurós állampapírokat a háztartások. Annak ellenére hatalmas volt az igény, hogy a forint októberben gyengül, vagyis viszonylag drágán jutottak hozzá a kisbefektetők az eurós kötvényekhez.

A pandémia kitörése óta 200 milliárd forint fölött stabilizálódott a lakosságnál lévő devizás állampapírok állománya, tavaly március óta jellemzően 210-230 milliárd forint között van a volumen, ami jóval magasabb, mint a korábbi években jellemző szint. Vannak persze lejáratok és értékesítések is, de a legtöbb hónapban a háztartások nettó devizakötvény-vásárlók.

Az is igaz persze, hogy a lakosság többsége úgy gondolja, a forint tovább gyengül majd az euróhoz képest, és három-ötéves távon a kamat mellett akár az árfolyamnyereséget is zsebre tehetik. Az elmúlt években végül is azok, akik eurós államkötvényt vettek, alapvetően az euró/forint árfolyamon többet kereshettek, mint a kamatokon. Az eurós állampapír másik nagy előnye, hogy a többi magyar állampapírhoz hasonlóan 2019. június 1. óta kamatadó-mentesen vásárolható. A forgalmazók köre viszont szűkös, pontosabban egyedül a Magyar Államkincstárnál van lehetőség a megvásárlására. A bankok, privátbankok, brókercégek nem értékesíthetik ezt a kötvényt.