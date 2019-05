Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ingatlanba fektetne? Van egy nagyon rossz hírünk

Nem dobták piacra a 180 napos visszaváltási idejű befektetési jegyeket az alapkezelők, inkább korlátozták a forgalmazást. Május 15. óta gyakorlatilag nem lehet ingatlanalapot venni.

Bezártak a nagy ingatlanalapok, pontosabban leállították a növekedésüket. Az alapkezelők úgy döntöttek, május 15-től nem bocsátanak ki új befektetési jegyeket. Aznap lépett életbe a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss ajánlása, amely alapján az akkortól kezdve kibocsátott ingatlanalapok befektetési jegyeit nem a korábban szokásos három, hanem 180 napos határidővel lehet majd csak visszaváltani.

A 180 napos visszaváltási határidőt azonban nem vezették be, inkább a forgalmazást korlátozták. Az OTP Ingatlan Alapkezelő is így döntött, az OTP Ingatlan Alap befektetési jegyeinek maximális száma a 2019. május 15-én 17 órakor forgalomban lévő értékpapírok száma volt. Újabb befektetési jegyet csak akkor adnak el, ha a maximális mennyiség legalább 2 százalékkal csökken. Ugyanez a szabály vonatkozik az OTP Prime alapra is.

Hasonló elvet követ a Diófa Alapkezelő a Magyar Posta Takarék Ingatlanalappal (MPTI): május 15-én húztak a lakossági sorozatnál egy határt, amely az állomány maximuma lehet, ez pontosan 183 695 650 599 darab befektetési jegy. Május 20-tól nem fogad be vételi megbízást a cég egészen addig, amíg 180 milliárd alá nem csökken a kibocsátott mennyiség.

Az Erste megszüntette, a Raiffeisen drágít

Az Erste Ingatlan Alap visszaváltását sem emelték meg. Az alapkezelő egyszerűen közölte, hogy a forgalmazás május 15-től szünetel. Az eurós ingatlanalap forgalmazásával szintén leállt a cég. Ugyanígy határozott a Duna House érdekeltségébe tartozó Impact Alapkezelő is, amely a május 21-től nem ad el több Duna House Magyar Lakás ingatlanalap befektetési jegyet.

A Raiffeisen nem zárta le a forgalmazást, inkább trükkel vette el a befektetők kedvét a vásárlástól. Az ingatlanalapból minimum 3 millió forintért kell vásárolni, ennek díja pedig a korábbi 1,54 százalékos jutalék mellett szeptember 30-ig további 10 százalék. Vagyis 3 millió forintnyi ingatlanalapot összesen 346 200 forintnyi díjért lehet megvásárolni. Az Európa Ingatlanbefektetési Alap nem változott semmi, de ott a befektetői kört eleve megszűri a minimum 25 millió forintos belépési limit.

Nagy hajrá volt

Mivel új befektetési jegyet nem adnak el, csak visszaváltanak, május közepe óta folyamatosan csökken az ingatlanalapok mérete. Az Erste Ingatlanból csaknem 2,5 milliárd forint távozott azóta, az eurós ingatlanalapba a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) adatai szerint az utolsó napon, május 15-én még több mint 421 ezer euróval (135 millió forint) szálltak be, de azóta onnan is csorog kifelé a pénz.

Az OTP Ingatlan Alap utolsó forgalmazási napja is erős volt, csaknem 2,2 milliárd forintért vásároltak a befektetők belőle, azóta viszont kivettek belőle csaknem 1,7 milliárdot. Az OTP Prime egy szintén erős május 15. után - csaknem 480 milliós beáramlás - most már lassan veszíti a befektetőket. Az MPTI is jól hajrázott, 3,1 milliárd forintot gyűjtött a forgalmazás felfüggesztése előtt, ezt követően néhány nap alatt 909 millió forint ment ki az alapból.

Óriási alapok

A Bamosz adatai szerint április végén csaknem 1650 milliárd forint volt már az ingatlanalapok vagyona, az idén pedig négy hónap alatt 83,74 milliárd forint friss pénz került a konstrukciókba. Ezek az alapok jelenleg az állampapírok legfőbb konkurenciái.

Ingatlanalapok vagyona (millió Ft, euró, dollár) és hozama Alap neve Devizanem Nettó eszközérték (millió) 1 éves hozam Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap HUF 4 959 11,91% Erste Euro Ingatlan EUR 416 1,69% Erste Ingatlan HUF 546 728 2,30% Európa Ingatlan A HUF 17 825 8,09% MPT Ingatlan Alap A sorozat HUF 211 670 2,76% OTP Ingatlan HUF 446 103 2,64% OTP Prime Alap HUF 47 994 4,53% Raiffeisen Ingatlan A sorozat HUF 23 025 9,11% Raiffeisen Ingatlan B sorozat HUF 4 10,72% Raiffeisen Ingatlan C sorozat HUF 7 794 10,71% Raiffeisen Ingatlan D sorozat EUR 77 8,28% Raiffeisen Ingatlan U sorozat USD 30 11,60%

Forrás: Bamosz

A nagy lakossági alapok gigantikus méretűre híztak az elmúlt években. Az Erste Ingatlan vagyona a Bamosz friss adatai szerint csaknem 547 milliárd forint, az OTP Ingatlan jelenleg 446 milliárdos, az MPTI lakossági sorozatában 212 milliárd forint van. Az Erste eurós ingatlanalapja is impozáns méretű, 416 millió eurós vagyona 135 milliárd forint körüli összegnek felel meg, de a 48 milliárdos OTP Prime is nagy alapnak számít magyarországi viszonylatban.

A hozamok terén egyébként ezek a konstrukciók az elmúlt évben nem remekeltek. A nagy lakossági alapok 2-3 százalék között hoztak. Az OTP Prime 4,5 százalékos teljesítményével már felveszi a versenyt a jobb lakossági állampapírokkal is, a Raiffeisen pedig bőven megveri az állampapírt, hiszen különböző sorozatai 8,26-11,6 százalékos hozamot értek el.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!