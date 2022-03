A kakaót elsősorban az Egyenlítő környékén, az északi és déli 10. szélességi körök közti területeken termesztik, világviszonylatban mintegy 8,5 millió hektáron. A termés legnagyobb pedig néhány afrikai országból, Elefántcsontpartból, Ghánából és Nigériából származik. Viszont az elmúlt években a klímaváltozás hatására zsugorodott a termőterület, az esős évszakok egyre kevésbé csapadékosak, ami nehézkessé teszi a nagy vízigényű kakaóbab termesztését.

Bár a termény jól tárolható, de a készletek és a tartalékok is végesek, így a terméshozam csökkenése egyre nehezebb helyzetbe hozza a csokoládégyártókat: folyamatosan árakat kell emelniük. Jelenleg más külső tényezők – például az ukrajnai háború, a koronavírus-járvány miatti lezárások - is fenyegetik a termelést. Közben a világon egyre több helyen korlátozzák a felhasználható cukormennyiséget is, márpedig a cukor szükséges a csokoládé jól ismert textúrájának biztosításához is.

Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára a Napi.hu podcastjében elmondta, hogy az iparág egyre inkább a bite-size méret felé tolódik el: pontosan egy harapásnyi csokoládékiszerelések jelentek meg. Bár a kisebb csomagolás gazdasági szempontból is megéri a gyártóknak, fogyasztói, gyártói trend, hogy az apróbb kiszerelések válnak gyakoribbá.

A szakértő arról is beszélt az interjúban, hogy a klímaváltozás valóban egyre nagyobb fenyegetést jelent, klímakutatók már többször figyelmeztettek is: ha nem lépünk, el fog tűnni a csokoládé. Nemcsak a termelést teszi nehezebbé a melegebb időjárás, hanem a fogyasztást is, mivel az édesség könnyen olvad. Éppen ezért már a mediterránabb piacokra készített termékek Európa északibb területeire is betörtek.

Közben a zöldebb, fenntarthatóbb és etikusabb termelésre való fogyasztói igény is megjelent. Intődy Gábor szerint ugyan vannak olyan cégek, amelyek csak állítják magukról, hogy megfelelnek e vállalásoknak és csak greenwashingot folytatnak, de sok piaci szereplő tényleg elmozdult ebbe az irányba.

A csokoládé íze nem lesz más, ha jól fizetett munkaerő szüreteli a kakaóbabot, de a szegényebb kitermelő országokon valóban segítenek a jelenlévő édesipari cégek és az etikus kakaó.

A szakértő podcastbeszélgetésünkben ismertette az iparágra nehezedő egyéb kihívásokat is, mint amilyen az ukrajnai háború, valamint azt is, hogy mi lesz az árakkal és a termeléssel.