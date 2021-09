A harmadik negyedévben az IPO-k összesen mintegy 94,6 milliárd dollárt gyűjtöttek be, ami 26,3 százalékos csökkenés a második negyedévhez képest, mivel az aktivitás a nyári lassulás és a kínai tőzsdei bevezetések amerikai vizsgálata miatt visszaesett. De közrejátszott az is, hogy Peking néhány nappal a DiDi Global New York-i tőzsdei bevezetése után lecsapott a cégre, azóta pedig sorra bünteti az amerikai tőzsdékre tartó cégeket.

A több mint 2000 tőzsdei bevezetés összesen 421 milliárd dollárt gyűjtött össze világszerte az év eddigi részében, ami rekordot jelent, mivel a magáncégek igyekeztek elérni a tőzsdén jegyzett társaik magasra szökő értékét. Ez több mint kétszerese a tavalyi év azonos időszakában gyűjtött bevételnek - írja a Reuters.

Ez a szám tartalmazza az év első kilenc hónapjában 486 különleges célú felvásárló társaság (SPAC) tőzsdei bevezetését is, amelyek összesen 127,7 milliárd dollárt gyűjtöttek.

"Az első negyedévi rekordszintű SPAC IPO-aktivitás után ez a piac befagytott. Ugyanakkor látjuk a korai jeleit annak, hogy ez a piac kezd normalizálódni és megnyílni a megfelelő kibocsátók előtt" - mondta David Ludwig, a Goldman Sachs részvénytőkepiacokért felelős globális vezetője a portálnak.

A harmadik negyedév kiemelt IPO-i között volt a Robinhood ereskedési alkalmazás 2,1 milliárd dolláros New York-i tőzsdei bevezetése, valamint a dél-koreai Krafton szoftvercégé, amely több mint 3,7 milliárd dollárt gyűjtött a koreai tőzsdén.

Az idei év eddigi legnagyobb IPO-ja a Tencent által támogatott kínai online videótársaság, a Kuaishou Technology 5,4 milliárd dolláros kibocsátása.

Júliusban Gary Gensler, az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet elnöke "szünetet" kért a kínai vállalatok amerikai tőzsdei kibocsátásaiban, és nagyobb átláthatóságot kért az offshore struktúráikról és a Kínában felmerülő szabályozási kockázatokról. A kínai tőzsdei bevezetések az Egyesült Államokban ennek következtében leálltak. 2020 első hét hónapjában a kínai tőzsdei bevezetések rekordot jelentő 12,8 milliárd dollárt értek el.

Viszont izgalmas a jövő: a Volvo Cars és Polestar is várhatóan tőzsdére lép, míg a Daimler várhatóan a teherautókkal foglalkozó egységét vezeti be a tőzsdei befektetők kínálatának diverzifikálása érdekében.

Ludwig szerint a negyedik negyedévben felgyorsulhat az IPO-aktivitás.