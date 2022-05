A 4iG által most bevezetett ISO/IEC 19770-1 minőségbiztosítási szabvány a vállalat IT rendszereihez kapcsolódó informatikai eszközök életciklus-menedzsmentjével kapcsolatban támaszt követelményeket, továbbá kiterjed a szoftverek és hardverek kezelésére is.

A szabvány meghatározza a szoftverek módosításának, másolásának és terjesztésének lehetőségeit, különös tekintettel a hozzáférés és az integritás ellenőrzésére, amely mellett az alul- és túllicenszelés ellenőrzésére is kiterjed. Az IT szoftvereszköz-gazdálkodási rendszer az informatikai eszközökön végrehajtott változások és jogosultságok nyomon követését, a használati engedélyek feltételeit is szabályozza.

A 4iG Nyrt. által korábban megszerzett fontosabb tanúsítványok: