Itt a magyarázat a rekord gyenge forintra

Szépek a kilátások a világgazdaságban, a tőzsdék menetelhetnének, de a koronavírus terjedése letörheti az árfolyamokat. Ha megfékezik a járványt, emelkedhetnek a piacok. A forint gyengülése a rekord alacsony reálkamatnak köszönhető.

Tavaly a feldolgozóiparban recesszió volt, mégis szárnyaltak a tőzsdék - mondta Gyurcsik Attila, a Concorde Értékpapír befektetési igazgatója. A jegybankok ugyanis lazítani kezdtek. Az amerikai makrogazdaság erősnek tűnik, az újlakás-építések száma tavaly decemberben új csúcsra került. Az idén az elemzők a világgazdaságban javulást várnak.

Az amerikai részvénypiacon "feszes a hangulat" - mondta Gyurcsik. Az alapkezelők vételi pozíciókat tartanak, a lakosság viszont már inkább eladja a részvényeit, az árazottság pedig magas. A kínai gazdaság is javul, és a piacok ezt az optimizmust előre be is árazták. Európában 2019 utolsó negyedévében egyre erősebb makrogazdasági adatok láttak napvilágot, a német feldolgozóipar viszont továbbra is gyengélkedik.

A koronavíruson sok múlik

Hiába azonban a sok szép adat, a koronavírus-járvány letörheti a tőzsdéket. A járvány a turizmuson keresztül letörheti a szolgáltató szektort, amelyik az egyik motorja volt az elmúlt hónapokban a gazdaságnak. Nem is meglepő emiatt, hogy a piac hevesen reagált a vírus terjedésével kapcsolatos hírekre. Ha a járványt sikerül megfékezni, a piacok jól fognak teljesíteni.

Az is kockázatot jelent, ha a tavalyi stimulusok nem hatnak, a jegybankoknak ugyanis nagyon kevés terük van már további lazításra. Ha viszont túl jól sikerülnek a stimulusok, a látványos béremelést hozhat az egyre kifeszítettebb munkaerőpiacon, ez a várakozásoknál magasabb inflációhoz vezethet.

Kockázatokat jelent még a brexit, a briteket a kilépés főleg a pénzügyi szektorra gyakorolt hatásán keresztül érintheti kedvezőtlenül. A hongkongi válság szintén negatív hatással lehet a világgazdaságra, ezt tovább erősítheti a koronavírussal kapcsolatos pánik. Emellett az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus is felhőként tornyosul a világgazdaság egén. Az amerikai elnökválasztás szintén befolyásolhatja a globális gazdaság alakulását.

A rekord gyenge forint sem zavaró

A magyar és a német ipari termelés teljesen elvált tavaly egymástól - mondta Móró Tamás, a Concorde vezető stratégája. A GDP-adatokat emiatt folyamatosan felfelé módosították - mondta Le Phuong Hai Thanh vezető elemző. A forint gyengülése sincs komoly hatással a gazdaságra, néhány éve hasonló árfolyam több problémát jelentett volna. Az elemzők most már 350-es forint/euró árfolyamot is prognosztizálnak.

A fizetési mérleg többlete gyakorlatilag megszűnt, és a forint lett a világ egyik legkisebb reálkamatú devizája, emiatt is gyengül a forint - mondja Móró. A viszonylag magas magyarországi infláció miatt a nagy fedezeti alapok (hedge fundok) a forint gyengülésére fogadó pozíciókat nyitnak, miközben a mexikói pesóra, a lengyel zlotyra vagy a cseh koronára vételi pozíciókat nyitnak.

A magyar részvénypiac az idén nem teljesített igazán jól, de az elmúlt öt évet nézve kiváló az eredménye. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 10-11-es P/E (árfolyam/nyereség) mutatója alapján nem számít drágának. Az OTP teljesítményére jó hatással van a babaváró hitel, a Molnál viszont kérdéses, hogy az ESG-értékelés (környezetvédelmi, társadalmi és vállalatvezetési értékek) alapján nem adják-e majd el az alapkezelők.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!