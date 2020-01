Itt egy csomó jel, ami miatt aggódni kell

Csak minimális botlást hozott eddig az amerikai tőzsdéken az Iránnal élesedő konfliktus. A részvényárfolyamok a csúcson - van sok jel azonban, ami arra utal, hogy kockázatossá vált az emelkedés.

Nem nagyon rázta meg az Egyesült Államok és Irán között kirobbant konfliktus a tőzsdéket. A részvényárfolyamok a kis megingást követően ismét a csúcson vannak, azonban sok olyan jel, ami miatt már ideje lehet elkezdeni aggódniuk a részvénybefektetőknek. A Bloomberg összeszedett ebből egy jó csokorra valót.

Ez a piac nem törődik a fundamentumokkal, nem veszi figyelembe a vállalatvezetők figyelmeztetéseit, de még a Federal Reserved előrejelzéseit sem. Csak felfelé akar menni rövidtávon, s ez teszi igazán veszélyessé - mondta a hírügynökségnek Lisa Shalett, a Morgan Stanley Wealth Management befektetési igazgatója.

Nem kellenek az eladási opciók

Az elemzés szerint az egyik ilyen jel, hogy senki sem akar védelmet vásárolni egy esetleges áresés ellen. A chicagói árutőzsdén (CBOE) a megnövekedett geopolitikai kockázatok ellenére az eladott eladási opciók aránya a vételi opciókéhoz képest olyan alacsony szintre süllyedt, amire az elmúlt évtizedben mindössze néhányszor volt csak példa. Ez azt mutathatja, hogy a befektetők egyáltalán nem tartanak egy esetleges áreséstől.

Az áremelkedés, amely október eleje óta gyakorlatilag szünet nélkül tart az amerikai tőzsdén, szélsőségessé kezd válni. Mostanra már az S&P 500-as indexben szereplő cégek részvényei közül 82 százalék árfolyama tartózkodik saját 200 napos mozgóátlaga felett. Az, hogy az emelkedés nem csak néhány nagy kapitalizációjú részvényre koncentrálódik, hanem annál szélesebb körű, elvileg jó jel kellene hogy legyen, ami arra utal, hogy van még tér felfelé. Azonban Frank Cappelleri a New York-i Instinet technikai elemzője szerint legutóbb, amikor ilyen értéket ért el ez a mutató az amerikai tőzsdén, hamarosan egy komolyabb korrekció következett, s nem tartja valószínűnek, hogy ez most másképp alakulna (ez 2017 végén, 2018 elején következett be, az S&P 500-as részvényindexben január végén indult egy több, mint 10 százalékos esést hozó korrekció).

Mint a "Volmageddon" idején

De nem csak az eladási opciók iránti lanyha érdeklődés jelzi azt, hogy senki sem számít esésre. Van egy másik jelenség is, amely hasonló a 2018 január végi zuhanás és korrekció, a "Volmageddon" előtti állapothoz. (Az akkori esést azért hívja "Volmageddonnak" a szaksajtó, mivel az S&P 500-as index opciókból számított várható volatilitását mutató VIX index, más néven félelem-index egy nap leforgása alatt több mint kétszeresére ugrott.) Ez pedig a befektetők legkedveltebb tőzsdén jegyzett alapja, az S&P 500-as indexet követő SPDR S&P 500 ETF Trust (SPYDER) részvényeire nyitott short pozíciók aránya. Ez jelenleg 1,1 százalék, két éve volt utoljára ezen a szinten.

Jason Goepfert, a Sundial Capital Research elnöke szerint van más jel is, ami az emelkedésre játszók elbizakodottságát mutatja. Ez pedig az, hogy az index emelkedésére játszó tőkeáttételt használó tőzsdén jegyzett alapokat messze sokkal többen vásárolták az elmúlt hónapokban, mint a hasonló, ámde esésre játszó alapok részvényeit.

A Marketwatch is az amerikai részvénypiac túlértékeltségre hívta fel a figyelmet összefoglalójában. Ők a Net Davis Research adataira hivatkoznak, amely szerint az elemzők által az S&P 500-as index cégeitől várt árbevétel 18,6 szorosát teszi ki értékeltségük, ez messze az elmúlt öt év átlagos 16,7-szeres szorzója feletti érték, s még jobban meghaladja a tízéves átlagot, amely 14,9. Ha nem a várt, hanem a realizált árbevétel és az S&P 500-as index arányát nézzük, akkor a mostani értékeltség nem csak a 2007-es piaci csúcs idején tapasztalt szintet haladja meg, de már a dotcom lufi 2000 év eleji csúcsán elértet is.

A kamat is számít

A Net Davis Research szerint nem más mutatók is, például a medián P/E hányados is túlértékeltségről tanúskodik. Ez a mutató jelenleg 30 százalékkal van 1964 óta mért átlagos értékeihez mérten. Ráadásul az elmúlt évek masszív sajátrészvény-vásárlásai tovább torzítják a képet, ugyanis azok növelik az egy részvényre eső nyereséget, még akkor is, ha a cégek nyeresége összességében eközben nem nő. Ha a piaci kapitalizációt a cégek össznyereségességéhez mérnénk, akkor a túlértékeltség mértéke elérné a 80 százalékot is - írja az elemzőcég.

A Marketwatch elemzése ugyanakkor felhívja a figyelmet Andrew Slimmon, a Morgan Stanley szenior portfólió menedzserének véleményére, amely szerint a részvénypiac értékeltségének megítélésénél nem szabad elfelejtkezni az aktuális kamatszintről. A FactSet adatai szerint az S&P 500-as index osztalékhozama jelenleg 2 százalék körül található, miközben a 10 éves amerikai állampapíroké 1,87 százalékon. A múltban azonban az index osztalékhozama jellemzően 20 százalékkal volt a tízéves hozam alatt, s ez alapján még lenne tere a további áremelkedésnek.

