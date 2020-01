Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt egy optimista vélemény a koronavírus-járványról

A hosszabb távon gondolkodó befektetőknek nem érdemes a részvénypiaci kitettségüket csökkenteni, a rövidebb távon gondolkodóknak pedig jó beszállási lehetőséget kínálhat a mostani, a koronavírus-járvány miatti visszaesés a részvénypiacon. Nem érdemes pánikolni - írják az osztrák Raiffeisen elemzői.

A jelenlegi információk alapján könnyen elképzelhető, hogy a koronavírus kedvezőtlen gazdasági hatásait már beárazta a részvénypiac, s hamarosan egy emelkedés indulhat a részvényárfolyamokban. A hosszabb távú befektetőknek nem érdemes a Vuhan koronavírus miatt csökkenteniük részvénypiac kitettségüket, a rövidebb távon gondolkodóknak pedig a visszaesés jó beszállási pontot jelenthet arra az esetre, ha a piac beárazottnak tekinti a hatásokat és emiatt egy emelkedés indulna meg - írják meglehetősen optimista elemzésükben az osztrák Raifffeisen Bank International elemzői.

A bank szakértői a 2003-as SARS járvánnyal, annak lefolyásával és annak globális tőkepiaci hatásaival hasonlítják össze a mostani koronavírus okozta járványt és eddigi tőkepiac hatásait. Az elemzés szerint a járvány kedvezőtlen hatással elsődlegesen a kínai piacon kitettséggel rendelkező cégekre lesz, ezen belül is különösen a légitársaságokra, utazási irodákra és a turisztikai ágazatra egészében. Másodsorban érintettek lehetnek a konjunktúraérzékeny piacok, különösen azok, amelyek a kínai növekedés csökkenésétől szenvedhetnek. Ez utóbbi már csak a karanténintézkedések miatt is visszaeshet. Kedvezőtlenül érinthetik a fejlemények így az olajpiacot, a réz árfolyamát, az európai részvénypiacokat. Ezzel szemben a biztonságos menedéknek tekintett eszközök, mind az arany, vagy az államkötvények árfolyama emelkedhet.

Az elemzők szerint az eddigi adatok alapján a mostani Vuhan koronavírus (más néven 2019-nCoV) által okozott halálesetek aránya összehasonlítva a 2003-as SARS víruséval alacsonyabb. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO úgy tűnik, hogy kevésbé tartja eddig veszélyesnek a mostani járványt, a 2003-as SARS járványnál a WHO már március 12-én nemzetközi figyelmeztetést adott ki, erre eddig az anyag szerint még nem került sor (igaz, tegnap a WHO magas szintűre módosította a tüdőgyulladással járó új koronavírus nemzetközi veszélyességét, s a korábbi alacsonyabb kockázati szintről szóló figyelmeztetését fogalmazási hibának minősítette).

A Raiffesen elemzői szerint ráadásul a kínai hatóságok is sokat tanultak azóta hibáikból, s már 2-3 héttel az első eset regisztrálását követően beszámoltak az új vírusról, míg 2003-ban ehhez 2-3 hónapnak kellett eltelnie.

A tőzsdék 2003-ban a WHO figyelmeztetés kiadását követően már túl voltak mélypontjukon, s újabb mélypontot már nem állítottak be azután. Amikor a becslések szerint a járvány leginkább tombolt, tehát azokban a napokban, amikor a legtöbb új esetet regisztrálták, akkor az S&P 500-as index egy ideig gyengélkedett, de utána hamar erős emelkedésnek indult eközben a Hang Seng hongkongi részvényindex stagnált. Az új regisztrált esetek számának második megugrásakor a Hang Seng egy kicsit visszaesett, de az S&P 500-as akkor már masszívan emelkedett.

Jöhet a gyors emelkedés

A bank szerint tehát ha hinni lehet a szakértők előrejelzéseinek a vírus terjedését illetően, akkor a járványnak csak rövidtávú negatív hatásai lesznek a tőkepiacokra, viszont ha jó hírek érkeznek, akkor a kockázatok nagyon gyorsan kiárazódhatnak a tőzsdén, ami gyors áremelkedéshez vezethet.

Két dolgot kihagytak az elemzők

A Raiffeisen elemzőinek anyaga két dolgot nem említ a mostani helyzettel kapcsolatban. Mivel az anyagot tegnap adták ki, ezért nem vehette figyelembe a ma reggeli adatokat, amely szerint a hivatalosan regisztrált megbetegedések száma a hétfői 2800 körüli szintről már kedd reggelre 4577-re emelkedett. A fertőzöttek számáról szóló hivatalos adatok alapján a mostani vírus sokkal gyorsabban terjed az SARS-nél.

A másik amiről nem szól az elemzés, az a piacok általános állapota. A 2003. márciusa ugyanis egyrészt történelmi, másrészt tőzsdei szempontból is kiemelt jelentőségű volt. Ekkor érte el ugyanis az amerikai részvénypiac abban közel három évig tartó medvepiacban mélypontját, amely az internetes lufi kipukkadását és a 2001 szeptember 11-i terrortámadásokat kísérte. Az amerikai vezető részvényindex ebben az időszakban felére esett, s innen kezdett el felpattanni. A befektetői hangulat már a járványról szóló hírek megjelenése előtt is sokéves mélypontján tartózkodott.

Eközben 2003. március 20-án megindult a koalíciós erők támadása Irakban Szaddam Husszein kormánya ellen, amelyet kitörő örömmel fogadtak a részvénypiacok is. Most azonban a részvénypiacok egy több, mint 10 éves emelkedést követően történelmi csúcsaik közelében vannak, s a befektetői optimizmus pedig ritkán látott csúcsokon jár, s innen jellemzően erősebb tud lenni egy negatív fordulat tőzsdei hatása.

