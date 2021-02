Januárban a Richter volt a növekedés motorja a BÉT-en

Januárban a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3,5 százalékkal, a december végi 42 048 pontról 43 502 pontra emelkedett - közölte a BÉT az MTI-vel hétfőn. A részvénypiac összforgalma 245 milliárd forint volt az év első hónapjában, ami napi 12,2 milliárdnak felel meg.

A BÉT szerint a növekedés motorja januárban a Richter volt, a gyógyszeripari vállalat papírja ugyanis 11,9 százalékkal drágult, s a forgalom 24,9 százalékát adta, ami a második legmagasabbnak számít.

A legforgalmasabb részvény januárban is az OTP volt, a bankpapír ugyanakkor hosszabb idő óta először adta a forgalom kevesebb mint felét, 45 százalékot - mutattak rá.

A Mol a forgalom 18,2 százalékát tudhatta magáénak, a Telekomot pedig megelőzte a Masterplast 3,9 százalékos részesedéssel - ismertették.

A járvány ugyan még tombol, de megkezdődött a tömeges oltás, így a befektetők a járvány közeli visszahúzódására, ezt követően pedig heves gazdasági fellendülésre számítanak - összegezték a közleményben. A piacokat továbbra is fűti a jegybankok laza monetáris politikája és eszközvásárlási programjai, és úgy tűnik, immár a kisbefektetők érdeklődése is megnőtt, ők is erős keresletet generálnak a piacon - tették hozzá.