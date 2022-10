Boaz Weinstein, akinek New York-i székhelyű Saba Capital nevű hedge fundja az egyik legjobban teljesítő volt a 2020-as piaci pánik idején, azt mondta, a nagy jegybankok élénkítő programjainak kivezetése a globális infláció elleni harcban hosszú időn keresztül komoly megrázkódtatásoknak teheti ki a piacokat .

Nagyon pesszimista vagyok, egyszerűen nem látom a szivárványt a történet végén - mondta a szakember a Financial Timesnak. A kvantitatív szűkítés nagyon komoly akadályt fog jelenteni a befektetők számára. Nincs ok arra, hogy azt gondoljuk, ez a nehéz időszak a gazdaságban mindössze kettő, három vagy négy éven keresztül tart, és arra sincsen semmi ok, hogy enyhe landolásban vagy egy gyors recesszióban higgyünk - tette hozzá Boaz Weinstein.

A Saba Monster nevű alapja, amely a hitel- és részvénypiacokon igyekszik kihasználni a félreárazásokat, 2020-ban 73,2 százalékot hozott, idei teljesítménye pedig meghaladja a 31 százalékot. Másik alapjuk, amely a tail risket, azaz a globális tőkepiacokat általánosan fenyegető, azonban kicsi valószínűségű kockázatokat játssza meg, több mint 13 százalékot termelt az év eleje óta.

Nem egyszerű fordulat van

A szakértő szerint most nemcsak az történik, hogy befejeződik a jegybankok kötvényvásárlási programja, hanem pont az ellenkező irányba indulnak a dolgok. A kvantitatív szűkítés néven ismert stratégia ugyanis azt jelenti, hogy kötvényeket el is adnak a nyílt piacon. Az amerikai Federal Reserve eddig kevés jelét adta annak, hogy lassítana a szűkítés ütemén. Ennek keretében leépítenék az évek folyamán közel 9 billió (ezermilliárd) dollárosra duzzadt mérlegfőösszegét, miközben az amerikai infláció múlt hónapban 6,61 százalékra emelkedett.

Ebben a helyzetben a fejlett piacok valószínűleg követhetik azt a mintát, amit a Nikkei-225 részvényindex írt le annak idején. A vezető japán tőzsdemutató jelenleg is 30 százalékkal áll 1989-ben elért csúcsa alatt. Ott ez a folyamat azzal járt, hogy jelentősen megváltozott az emberek gondolkodása a részvénytulajdonlás kivételezett helyzetével kapcsolatban.

Weinstein a Saba hedge fundot 2009-ben alapította és akkor lett ismert, amikor 2012-ben a JP Morgan milliárdokat bukott CDS-ek (hitelfedezeti biztosítások) kiírásán. A "londoni bálna" néven elhíresült ügyben Weinstein alapjai a nyerő oldalon álltak.

Jönnek a vállalati csődök

Elmondása szerint jelenleg is tart portfólióiban vállalati CDS-eket, ciklikusan iparágakban tevékenykedő hitelfelvevőkét, úgy gondolja ugyanis, hogy a recesszió elkerülhetetlenül vállalati csődökhöz fog vezetni és a hitel spreadek is drasztikusan növekedni fognak. Arról is meg van győződve, az eljövendő lejtmenet ellen részvényeladási opcióknál hatékonyabb eszközökkel is lehet védekezni. Ez utóbbiak értéke ugyanis nem emelkedik igazán, amikor a részvényárak fokozatosan csökkennek, és nem pedig drasztikusan zuhannak.

A mostani medvepiacon egyelőre még nem lehetett pánikeladásokat látni. Ez arra is visszavezethető, hogy a befektetőknek folyamatosan kell különböző problémákat kezelniük, ilyen az infláció, az emelkedő kamatok, az emelkedő energiaárak, az ukrajnai háború és a gazdasági lassulás Kínában - mondta Weinstein. Nagyon sok probléma van és ezek közül nem egy meglehetősen ellentmondásos kérdés. Érezhetően nagy a félelem a befektetőkben, de ugyanakkor az embereknek sok idejük is van a problémák átgondolására. Az idei év eddig olyan volt mint egy horrorfilm, csak több napi szörnnyel nem lehetett tudni, melyikre kell koncentrálni, ezért nem maradt más választás, mint leépíteni a pozíciókat - folytatta a szakértő.

Jelenleg egyébként a CDS-ek piacának kiírói oldalán is ott van. Olyan cégek esetleges csődje ellen ad biztosítást, amelyek pénzügyileg igen stabilak. Ilyen a Disney, a McDonald's és a Pepsico. Úgy látja ugyanis, hogy ezek hitelkockázatát a befektetők pont úgy árazzák, mint a sokkal kockázatosabb cégekét.