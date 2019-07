Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jászai: megtiszteltetés volt Mészáros Lőrinc jobbkezének lenni

Jászai Gellért, a 4iG nagytulajdonosa, a társaság elnök-vezérigazgatója örül annak, hogy Mészáros Lőrinc tőzsdei befektetőként jelen van vállalatában, és büszke arra, amit az elmúlt három évben közösen felépítettek - olvasható a Figyelő csütörtöki számában az MTI szemléje szerint.

Az üzletember a lapnak arról beszélt, hogy nincs összefüggés aközött, hogy Mészáros Lőrinc érdekeltsége csökkent a 4iG-ben és létrejön a T-Systems-ügylet. A második leggazdagabb magyar tavaly arra kérte, hogy ezt a tőzsdei társaságot és ezzel együtt az új iparágat is irányítsa az akkor meglévő feladatai mellett. Viszont Jászai állítja, az év végére tudatosodott benne, hogy ezt a területet és tőzsdei társaságot csak önálló feladatként van esély sikerrel irányítani, így megállapodtak arról, hogy a Mészáros-csoport vállalataihoz kapcsolódó feladatait befejezi és csak a 4iG-re fókuszál.

Mészáros Lőrinc felajánlotta, hogy ezt már ne a kialakult üzleti kapcsolatrendszerünkben tegyem, hanem tulajdonosként. Ekkor született meg a megállapodás, amelynek alapján megszerezte a 4iG 40,2 százalékát, ami önálló irányítási jogot biztosít - közölte az interjúban. Egyébként pedig azt mondta:

megtiszteltetés volt számára Mészáros Lőrinc jobbkezének lenni, és büszke arra, amit az elmúlt három évben közösen felépítettek.

"Azt is elmondhatom, hogy ebben nemcsak egy jobbkéznek, hanem a teljes csapatnak fontos szerepe volt. A sors úgy hozta azonban, hogy ma már nem a Mészáros-csoport részeként építkezem tovább (...), hanem önállóan. Annak viszont örülök, hogy a barátom, Mészáros Lőrinc befektetőként továbbra is jelen van a tőzsdei vállalatomban" - fogalmazott Jászai Gellért. Közölte: hitel, kötvénykibocsátás vagy akár intézményi befektetők bevonása is szóba jöhet a T-Systems felvásárlásának finanszírozásakor.

A vételárról annyit árult el, hogy magyarországi viszonylatban kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó. Arról is beszélt, hogy a további tulajdonszerzésekhez akár Opus-részesedése egy részének eladására is szükség lehet.

A Magyar Telekommal a T-Systems megvásárlásáról kötött megállapodás nem csupán egy adásvételről szól, hanem hosszú távú partnerséget jelent, keretbe foglalja az együttműködést mind a telekommunikációs, mind az informatikai szegmens tekintetében - mondta a vállalkozó, aki arról is beszélt, hogy az aláírt előzetes megállapodásba csak a legfontosabb alapvetések kerültek be, a tranzakció részletes feltételrendszerét a végleges adásvételi szerződés tartalmazza majd. A tranzakciót a megállapodás alapján év végéig lezárják.

Arról, hogy a Telekommal tervezett partnerség hosszabb távon mit jelenthet a 4iG számára, elmondta: terveik szerint az ügylet zárása után is a T-Systems marad a Magyar Telekom legnagyobb informatikai beszállítója. Ezenkívül a 4iG a hosszú távú szerződésen keresztül "belekóstolhat" a telekommunikációs szolgáltatásokba is.

Arra a kérdésre, szerepel-e a terveik között, hogy nagyobb piaci részesedést szerezzenek a telekommunikációs piacon is, azt válaszolta, hogy csak az lehet az érdekük, hogy ez így legyen. Elmondta, a Magyar Telekom távközlési szolgáltatásainak nagyvállalati és közszféra szegmensben történő értékesítésére kötött hosszú távú megállapodásban vállalják a forgalom és a piaci részesedés megtartását, ez minimális feltétel.

Azzal kapcsolatban, hogy a 4iG részt vesz-e az 5G-s hálózat kiépítésében, azt nyilatkozta, hogy koraiak a találgatások, hiszen a kormány valamikor a nyár folyamán fogadja csak el az 5G-vel kapcsolatos stratégiáját.

Nyilvánvaló azonban, hogy a digitalizáció, az informatika és a digitális infrastruktúra, valamint a telekommunikáció mind olyan terület, ahol a 4iG már ma is jelen van, vagy a T-Systems akvizícióját követően hamarosan jelen lehet, így egyértelmű, hogy a társaság érintett a témában - közölte Jászai Gellért. A további akvizíciós tervekről kifejtette: olyan vállalatok megvásárlását vizsgálják, amelyek regionális szinten is aktívak, illetve olyanokat vennének, amelyek globálisan jelen vannak az informatika egy speciális területén.

A nemzetközi színre lépés kapcsán nemcsak akvizíciókban, hanem magyar szoftverek, informatikai csomagok és saját innovációk, a hazai tudás exportján is gondolkodnak - tette hozzá.

A kormány kiemelt figyelemmel kezeli a magyar gazdaság egyik meghatározó szereplőjét - reagált arra a kérdésre, kell-e egy ilyen súlyú tranzakcióhoz politikai felhatalmazás. Szerinte a közhiedelemmel ellentétben az ilyen volumenű és jelentőségű tranzakciók a piaci érdekek mentén folynak. Jászai Gellért beszélt arról is, hogy jelenleg nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a későbbiekben kivásárolná az Opust a 4iG-ből. Az Opus számára jó pénzügyi befektetésnek tűnik a 4iG pakettje a maga közel 10 milliárdos árfolyamnyereségével - mondta el véleményét. A másik tőzsdei cég révén a tulajdoni rendszerben Mészáros Lőrinc érdekeltségei is megmaradnak, érintett marad egy magántőkealapon keresztül is feleségével közösen.

Jó befektetésnek tartja a 4iG-nél zajló kötelező nyilvános vételi ajánlatot követő további 8,2 százalékos tulajdonszerzéséhez, azonban elképzelhető, hogy szükség lesz egy részének az eladására. Ha sor kerül erre, akkor sem a piacon értékesítem, hanem Mészáros Lőrinccel kötött megállapodásom alapján ezeket majd ő veszi meg - nyilatkozta saját Opus-részesedéséről a milliárdos, aki a 100 leggazdagabb 2019 listája szerint tavalyi 9,6 milliárd forintos vagyonával a 97. legvagyonosabb magyar volt.

