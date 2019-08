Jelentett a Masterplast

A Masterplast konszolidált árbevétele 6 százalékkal 28,507 millió euróra nőtt a második negyedévben, a csoport 1,824 millió euró adózott eredményt ért el, ami 10 százalékkal magasabb a tavalyi hasonló időszakinál - közölte a társaság kedden a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Az építőanyagokat, elsősorban homlokzati hőszigetelőket gyártó vállalat az év első hat hónapjában 50,58 millió euró bevételt ért el, ami éves összevetésben 11 százalékos növekedés, 2,06 millió eurós adózás utáni nyeresége 21 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.

A társaság jelentősebb piacai közül Magyarországon 12 százalékos volt a bővülés a második negyedévben, míg az export piacokon 16 százalékkal nőtt a forgalom éves összevetésben. Az év első hat hónapjában a hazai piacon 19 százalékkal, az export piacokon 17 százalékkal nőtt a bevétel - idézi a gyorsjelentést az MTI.

Az árbevétel bővülését meghaladó mértékben emelkedett a Masterplast csoport eredményessége a második negyedévben: a kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) 2,409 millió euró volt, 16,5 százalékkal haladta meg az előző évit. Az első fél évben az EBITDA 19 százalékkal 3,342 millió euróra emelkedett.

A társaság építőipari környezetre vonatkozó várakozásai továbbra is pozitívak. "A homlokzati hőszigetelő szegmensben az új lakás építések mellett kiugró lehet a felújítási szektor növekedése is, amit a nyáron indult új állami ösztönzők, a kibővített családtámogatási program és falusi csok is támogatnak. A 2019 júniusában megvalósult T-Cell Plasztik Kft. akvizíció már most, a főszezonban biztosítja a polisztirol értékesítés további dinamikus növekedésének hátterét" - mutatott rá Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnöke az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A közlemény szerint az új gyártási beruházások felfutásával az alkalmazottak száma átlépte az ezret, a második negyedév végén 1027 munkavállalót alkalmazott a cégcsoport, csaknem százzal többet, mint egy évvel korábban.

A Masterplast részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek. A papír hétfőn 700 forinton zárt, az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 750, a legalacsonyabb 590 forint volt.

