Jelentősen nőtt a Richter nyeresége

A vártnál komolyabb bővülést ért el a Richter: a nettó profit majdnem 80 százalékkal, a bevétel pedig több mint 14 százalékkal nőtt.

Az elemzői várakozásokat meghaladóan eredményeket ért el a Richter Gedeon Nyrt. a második negyedévben.

A gyógyszeripari vállalat konszolidáltan 32,2 milliárd forint adózott nyereséget ért el, ami 79,4 százalékkal nagyobb az előző év azonos időszakához képest, árbevétele pedig 14,5 százalékos emelkedéssel 137,3 milliárd forint lett - idézi a gyógyszercég Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján megjelent gyorsjelentését az MTI.

A Portfolio.hu elemzői konszenzusa 9,6 százalékos árbevétel-növekedést és 17,8 százalékos profitbővülést vetített elére, ennél a tényszámok kedvezőbbek.

A Richter-gyorsjelentés a koronavírus-járvány hatásáról azt írja, a vállalat továbbra is tőkeerős, cash-flow-ja pozitív és szigorú vevői hitelpolitikája továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy stressztűrő képességét a globális gazdasági kihívások időszakában is fenntartsa. Sem a beszámolási időszakban, sem a beszámoló kiadásáig eltelt időben a fizetési hajlandóságban semmilyen romló tendenciát nem észleltek.