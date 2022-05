A rossz hírek jó hírekké válhatnak a Wall Street-en, az utóbbi időben napvilágot látott kedvezőtlen amerikai gazdasági adatok ugyanis beindították a találgatásokat arról, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fednek talán mégsem kell olyan szigorúan fellépnie, mint korábban várták - írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

A lakáseladások a legutóbbi adatok szerint már három hónapja csökkenő tendenciát mutatnak, miközben a nagy kiskereskedelmi cégek, mint a Target Corp és a Walmert negyedéves gyorsjelentése csalódást keltő volt, amire reakcióként rendesen bele is adtak ezek részvényeibe. Az atlantai Fed új becslése szerint az amerikai gazdaság már csak 1,8 százalékkal nőhet majd a második negyedévben, korábban még 2,4 százalékot vártak.

Az enyhébb gazdasági növekedés miatt nőt ez esélye, hogy gyengébbek lesznek a vállalati eredmények, s ez elvileg alacsonyabb részvényárakhoz vezethetne. Több nagy Wall Street-i befektetési bank is figyelmeztetett az elmúlt hetekben, hogy az amerikai recesszió esélye emelkedik, s egyre nagyobb az esélye annak is, hogy az alacsonyabb növekedés és a magas infláció állandósul, azaz stagfláció alakulhat ki.

Azonban rövidebb távon jó pár befektető abban reménykedik az elemzés szerint, hogy a kialakulóban lévő gazdasági lassulás arra késztetheti a Fed-et, vegyen vissza rendkívül szigorú hozzáállásából, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az S&P 500-as index közel 20 százalékot esett év eleji csúcsához képest. A vezető index erre reagálva 6,6 százalékkal emelkedett a múlt héten, azonban még így is 13 százalékos mínuszban van január elejéhez képest. A pozitív fordulatot jól mutatja, hogy a Bank of America adatai szerint a múlt héten 10 hete nem látott nagyságú összeg áramlott be az amerikai részvényalapokba.

Az emelés már tiszta, hogy utána mi lesz, az nem

Az mindenki számára világos, hogy a Fed kész 50 bázisponttal emelni a kamatokat a következő két ülésen. Azonban hogy mi lesz azután, már nem ennyire tiszta. Ha gyors lassulás lesz a növekedésben, akkor esetleg ezután kivárnak majd egy kicsit - mondta Anwiti Bahuguna, a Columbia Threadneedle Investments multi eszköz stratégiákért felelős befektetési vezetője, aki az elmúlt napokban növelte az általa kezelt portfóliók részvény kitettségét.

A jegybank lehet, hogy aggódni fog a magasabb kamatok hatása miatt egy olyan időszakban, amikor az infláció már tetőzött, s ez arra kényszerítheti, hogy szeptemberben szünetet tartson a szigorításokban. Így simán elképzelhető, hogy az irányadó egynapos kamatot 1,75-2 százalék között hagyja - írták a Bank of America szakértői. A Fed szigorúságával kapcsolatos várakozások enyhülését mutatja, hogy a szeptemberi ülést követően a 2,25 és 2,5 százalék közötti kamatnak már csak 35 százalék esélyt ad a piac a korábbi 50 százalék helyett, legalábbis a chicagói árutőzsde jegyzései alapján.

A Fed idén már szigorított 75 bázispontot, s a legutóbbi ülés jegyzőkönyve azt mutatta, a kamatokról döntő Nyíltpiaci Bizottság küzd azzal, hogy tudna lavírozni megfelelően, hogy infláció elleni harcával ne taszítsa szükségtelenül recesszióba a gazdaságot, amivel érezhetően emelkedne a munkanélküliség szintje. Az alacsonyabb növekedés jeleire az amerikai állampapírok árfolyama mindenesetre emelkedett, s ez azt mutatja, a piac most jobban fél a piaci kockázatoktól, mint az infláció rémétől - mondta Anders Persson, a Nuveen befektetési igazgatója. Szerinte piac most lassulást áraz, de nem recessziót.

Akár már láthattuk is a legszigorúbb monetáris politikát

A pénteki amerikai inflációs adatok mindenesetre már azt mutatták, a pénzromlás üteme lehet, hogy lassulni kezdett. A személyes fogyasztási kiadások indexe mindössze 0,2 százalékkal emelkedett, ez 2020 novembere óta a legalacsonyabb érték.

Ugyanakkor a kevésbé szigorú Fed hozzáállás nem biztos, hogy automatikusan jót tesz a részvényeknek. Ha tényleg stagfláció alakulna ki, az a 70-es évek tapasztalata szerint az összes eszközosztály teljesítményét leronthatná. Pont ettől óvna Bill Ackmann, neves hedge fund menedzser, aki egyben a Fed Befektetői tanácsadói Bizottságának is tagja, ő az infláció elleni harcot sürgeti, a s mostaninál agresszívabb kamatemeléseket javasolt.

Mindenesetre a Citi globális eszközallokációért felelős stratégája eközben a héten csökkentették az amerikai részvények javasolt arányát a portfóliókban. Mint írják, egy esetleges amerikai recesszió ugyan nem tekinthető az alapforgatókönyvnek, azonban a bizonytalanság nagyon erős.

Esty Dwek, a FlowBank befektetési igazgatója szerint idén - mint már korábban párszor - a Fed éves ülése augusztusban, Jackson Hole-ban jelentheti a fordulatot. Ekkorra ugyanis már láthatóak lehetnek a jelei annak, hogy a növekedés és az infláció egyaránt lassul. Akkor nyilvánvalóvá válhat, hogy a Fed szigorúságának csúcsa már mögöttünk van - tette hozzá.